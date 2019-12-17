Galaxy Note 10 Lite Samsung Sitesinde Ortaya Çıktı

Galaxy Note 10 Lite tanıtımı için çok kısa bir süre kaldı. Telefonların Ocak ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda ise sürekli bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Note 10 Lite modelinin resmi olarak Samsung sitesinde ortaya çıktığını gördük.

Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı bir yana, sızıntıyla beraber telefonların geleceği de bir nevi doğrulanmış oldu. Yine iddialı özelliklerle fark yaratması beklenen telefon hakkında son detaylara geçelim. Bakalım Note 10 modelinin uygun fiyatlı telefonu neler sunacak?

Galaxy Note 10 Lite Resmi Sitede

Sasmung İspanya resmi sitesi üzerinden ortaya çıkan destek sayfası, Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonlarını ortaya koyuyor. Destek sayfasına baktığımız zaman telefonların SM-N770F/DS koduna sahip olduğu görülüyor. Daha önce hem performans testlerinde hem de onay belgelerinde telefonun bu kodu kullandığını görmüştük.

Haliyle sızıntı haberi, ortaya çıkan iddiaları doğruluyor gibi gözüküyor. Destek sayfasında teknik özellikler için şu an net bir bilginin bulunduğunu da ekleyelim. Yine tasarımsal olarak ipucu alacağımız şekilde bir paylaşım da yapılmış değil.

Bunlar için markanın resmi açıklamasını beklemek gerekecek. Fakat şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilere göre Note 10 Lite akıllı telefonları Exynos 9810 işlemcilerine sahip olacak.

Note 9 modelinde kullanılan Exynos 9810 işlemcilerinin yanında Bluetooth 5.1 bağlantı desteği de sunulacak. Yine S-Pen destekli bir akıllı telefonun geldiğini görmek mümkün olacak. Biraz daha uygun bir akıllı telefonun gelmesi beklenen yeni serinin Ocak ayında resmi olarak tanıtılacağını düşünüyoruz. Böylece Galaxy Note 10 Lite için soru işaretleri de ortadan kalkmış olacak. Bakalım bu kez nasıl bir Note modeliyle karşılaşacağız?