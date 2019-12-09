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Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite Fiyatı Ortaya Çıktı

Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite fiiyatları için yeni bilgiler paylaşıldı.

İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon modellerinin uygun fiyatlı versiyonları olarak karşımıza çıkan yeni seri akıllı telefonlar için sürekli bilgiler geliyor. Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite modelleri için son olarak tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Tasarım kısmında önemli bilgileri ortaya çıkan telefonların şimdi ise fiyatları konusunda bilgiler ortaya çıktı.

Yeni akıllı telefonların fiyatlarının ortaya çıkmasını sağlayan ise akıllı telefonların Slovakyalı bir perakende sitesi üzerinden paylaşılması oldu. Telefonların bir site üzerinden paylaşılmasının ardından Avrupa fiyatları da ortaya çıkmış oldu.

Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite Fiyatları Nasıl?

Paylaşılan ilanlara göre yeni akıllı telefonlar nispeten daha uygun bir fiyat aralığına sahip olacak. Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonları için paylaşılan fiyat 609 Euro olarak açıklandı. Note 10 Lite modeli için paylaşılan fiyatlar, seride en uygun fiyatın sunulacağını gösteriyor. Fiyatı ortaya çıkan bir başka akıllı telefon ise Galaxy S10 Lite modeli olacak. Amiral gemisinin uygun fiyatlı versiyonu ise 669 Euro ile satışa çıkacak.

Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite

Her iki akıllı telefon için de fiyatların uygun olduğunu görüyoruz. Tabii ki Note 10 Lite ve S10 Lite modelleri için paylaşılan bu rakamlar resmi rakamlar değil. Bu rakamlar yeni akıllı telefonlar için ortaya atılan bir iddiadan ibaret.

Bu arada aynı site üzerinden A serisi akıllı telefonlar için de bilgilerin ortaya çıktığını da belirtelim. Sitede Galaxy A71 ve Galaxy A51 modellerinin fiyatları için de detaylar var. Buna göre Galaxy A71 akıllı telefonları 470 Euro satış fiyatına sahip olacak.

Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite

Galaxy A51 akıllı telefonlarının fiyatının ise 375 Euro olduğu görülüyor. Her 4 model için de tanıtımın Şubat ayında yapılacağını da ekleyelim. Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite akıllı telefonları için bu iddiaların ne kadar gerçek olduğunu da MWC 2020 etkinliğinde göreceğiz. Özellikler ve fiyatlar ortaya çıktığı zaman, detaylardan söz edeceğiz.  

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