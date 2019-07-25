Galaxy Note 10 Plus 5G Resmi Görselleri Gözüktü

Sadece Samsung’un değil akıllı telefonların amiral gemisi modellerinden biri olması beklenen Galaxy Note 10 serisi için sayılı zaman kaldı. Çok kısa bir süre sonra yeni seri akıllı telefonların tanıtıldığını görmek mümkün olacak. Sürenin kısalmasıyla beraber Galaxy Note 10 Plus 5G modeli de ortaya çıktı.

Serinin özel versiyonu olarak gelmesi beklenen Galaxy Note 10 Plus 5G akıllı telefonlarının tasarımı için görsellerde ortaya çıktı. Tam olarak telefonların tasarımlarının nasıl olacağını ortaya koyan yeni görsellerle beraber birçok detay için de merak edilen noktalar ortaya çıkmış oldu. Hemen yeni seri için ortaya çıkan tasarımlara bakalım.

Galaxy Note 10 Plus 5G Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonlar için paylaşıla görsellerde, 3 arka kameranın kullanılacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Telefonların kameraları beklendiği gibi köşeye konumlandırılmış olacak ve üst üste sıralı bir şekilde kameraların yerleştirildiğini göreceğiz.,

Kameralar üst üste sıralı olarak sunulacak ve kameraların hemen yanında bir flaş ışığının kullanıldığını göreceğiz. Arka kapak tasarımında başka herhangi bir oynama olmayacak. Yine arka kısımda herhangi bir parmak izi sensörünün bulunmayacağını da belirtelim.

Tek ortaya çıkan kısım arka kapak kısmı değil. Bunun dışında ekran kısmında da detayların ortaya çıktığını belirtelim. Ekran kısmında da ön kameranın ekrana gömülü olarak geldiğini görmek mümkün olacak.

Ekran üzerinde gömülü olan ön kameranın kullanılması beklenen akıllı telefonların geri kalan ekran kısmında tamamen çerçevesiz bir yapıya yer verdiğini görmek mümkün olacak. Akıllı telefonların genel tasarımı, sızıntılarda olduğu gibi olacak. Yeni görsellerde farklı bir tasarımı işaret etmiyor.

Yine benzeri bir tasarımın kullanıldığını görmek mümkün olacak. Tasarım kısmında detaylar bu şekilde. Snapdragon 855+ işlemcilerini de kullanabileceği iddia edilen yeni akıllı telefonların daha ne gibi artıları olacağını ise zaman gösterecek. Tanıtımın 7 Ağustos tarihinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım.