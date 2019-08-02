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Galaxy Note 10 Plus Canlı Görüntüleri Yayınlandı

Galaxy Note 10 Plus akıllı telefonları için merak edilen yeni detaylar ortaya çıktı. Galaxy Note 10 Plus tasarımı nasıl olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10 Plus

Samsung’un yeni akıllı telefonları için saati çalıştırdı. Amiral gemisi akıllı telefonlarının tanıtımı 7 Ağustos tarihinde yapılacak. Saat farkını da hesaba katacak olursak yeni akıllı telefonların 8 Ağustos tarihinde tanıtıma çıktığını görmek mümkün olacak. Yeni serinin içerisinde yer alan Galaxy Note 10 Plus modeli ise en iddialı telefon olacak.

Telefonun ne kadar iddialı olacağını, yayınlanan fotoğraflar da gösteriyor. Son olarak Galaxy Note 10 Plus modelinin canlı görüntüleri ortaya çıktı. Telefonların çalışır halde görüntüleri olarak yayınlanan yeni görüntüler, bu model için beklentileri de ortaya çıkarmış oldu.

Galaxy Note 10 Plus Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modeli için tasarım kısmında önemli bir değişiklik yapılacağı görülüyor. Net bir şekilde telefonların ön kamerasının ekrana gömülü olarak geldiğini görmek mümkün olacak. Kameralar tam olarak ortalanmış bir şekilde sunulacak.

Kameranın sağ ve sol tarafında da kesinlikle çerçeve kullanılmadığı görülüyor. Üst kısımda herhangi bir çerçeve kullanmayacak olan akıllı telefonların aynı şekilde alt kısımda da bir çerçeve alanı olmayacak. Bunun yanında kenarların ise beklendiği gibi kavisli kenarlar olarak geldiğini göreceğiz.

Galaxy Note 10 Plus

Ekran kısmında farklı bir tasarım sunmasını beklediğimi Galaxy Note 10 Plus akıllı telefonlarının Infinity – O tasarımının yenilenmiş yüzünü sunduğunu belirtelim. Yenilenmiş olan tasarımla fark yaratacak olan akıllı telefonların, arka kapak kısmında ise 3 kamera sunacağı biliniyor.

Üst üste sıralı olarak gelecek olan 3 kameranın dışında arka kapak kısmında tasarım değişikliği olması beklenmiyor. Tüm bu tasarım detaylarından sonra, yeni akıllı telefonların ekran boyutu kısmında da neler sunulacağını konusunda detayları belirtelim.

Buna göre Galaxy Note 10 Plus modelinde 6.7 inçlik bir panel olacak. Ekran çözünürlük değeri kısmında ise QHD+ değerinin sunulması ihtimali var. Daha fazla bilgiyi tanıtım sonrasında alacağız. Tanıtımın 7 Ağustos tarihinde olduğunu da ekleyelim.

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