Galaxy Note 10 Plus Renk Güncellemesi Aldı

Akıllı telefonlar için en çok beklenen modellerden biri olan Galaxy Note 10 Plus akıllı telefonları ay başında tanıtıldı. 7 Ağustos tarihinde yapılan gösterişli etkinlik sonrasında ortaya çıkan yeni akıllı telefonlar, merakla beklenen özellikleri de ortaya koymuş oldu.

Bir yandan yenilenmiş olan tasarım, bir yandan yeni akıllı kalemler derken teknik kısımda da çok güçlü modeller gördük. Tüm bunlar bir yana Samsung, bir süredir uyguladığı renk stratejisini Galaxy Note 10 Plus modelinde de devam ettirecek gibi gözüküyor. Öyle ki yapılan paylaşımla beraber markanın telefonları bir kez daha gündeme getirecek olan yeni renk seçenekleri ortaya çıktı.

Galaxy Note 10 Plus Yeni Rengi Aura Mavisi

Dediğimiz gibi Samsung bunu bir süredir yapıyor. Marka yeni akıllı telefon modelleri için tanıtım yapmasının ardından, yeni akıllı telefonların yeni renk seçenekleriyle özel paketleri sunuluyor. Ayrı stratejinin yeni akıllı telefon modelleri için de uygulandığını görmek mümkün oldu.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Galaxy Note 10 Plus akıllı telefonlarına eklenecek olan yeni renk seçeneği ise Aura Mavisi olacak. Aura Mavisi renk seçeneğinin, mavi rengin biraz koyu bir tonu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle kalemde ve telefonun arka kapak kısmında tam bir renk uyumu sağladığını da söylemek yanlış olmayacaktır.

Başta Avrupa bölgesinde satılması beklenen yeni renk seçeneği için herhangi bir fiyat farkının olması ise beklenmiyor. Fiyat kısmında herhangi bir değişiklik olmayacak ancak her modelde yeni renk seçeneği sunulmayacak. Yeni renk seçeneğinin sunulduğu modelde 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanının yer aldığını görmek mümkün olacak.

Bunun dışında fiyat kısmında yine diğer modeller için duyurulan fiyatın geçerli olacağını ve telefonların 1099 Euro gibi bir fiyatla karşımıza çıkacağını göreceğiz. Şu an için benzer şekilde yeni renk seçeneklerinin bulunduğu modellerin gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. En azından şimdilik farklı bir renk seçeneğinin sunulması beklenmemekte.