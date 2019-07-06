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Galaxy Note 10 Pro Kameraları Çok İddialı Olacak

Galaxy Note 10 Pro kamera teknolojisiyle fark yaratmayı başaracak. Galaxy Note 10 Pro 5 arka kamerayla gelebilir. İşte son iddialar.

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10 Pro

Samsung’un Galaxy Note 10 serisini ne zaman tanıtıma çıkaracağı net bir şekilde ortaya çıktı. Markanın çok kısa bir süre önce paylaştığı yeni tanıtım videosuyla beraber etkinliğin 7 Ağustos tarihinde yapılacağını duyurmuştuk.

7 Ağustos sonrasında gelecek olan yeni akıllı telefonların özellikleri de netlik kazanmaya devam ediyor. Bu kez Galaxy Note 10 Pro modeline ilişkin bazı bilgiler ortaya çıktı. Üstelik ortaya çıkan bilgiler yeni akıllı telefonların kamera özelliklerinin nasıl olacağını gösteriyor.

Galaxy Note 10 Pro 5 Kamera ile Gelebilir?

Ortaya çıkan son bilgilere göre Galaxy Note 10 Pro akıllı telefonlarında 5 adet arka kamera yer alacak. Aslında telefonların kameraları için üçlü arka kamera diziliminin sunulacağı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Markanın bu modelde de son Galaxy S amiral gemisi modellerinde olduğu gibi bir kamera dizilimi sunması beklentisi ortaya çıkmıştı.

Fakat paylaşılan yeni görseller ve bazı tedarikçi bilgilerine göre Galaxy Note 10 Pro, 5 arka kamera ile gelecek. Bu kameraların dağılımının nasıl olacağı konusunda da bilgiler var.

Galaxy Note 10 Pro

Buna göre söz konusu akıllı telefonların 3 standart arka kamera ile geldiğini göreceğiz. 3 standart arka kameranın dışında, 2 adet ToF sensörünün bulunacağı bilgisi de ortaya çıkmış durumda.

Genelde son dönem akıllı telefonlarında yer alan tek ToF sensörlerinden farklı olarak Note 10 Pro modelinde çift sensörün yer aldığını göreceğiz. Sensörlerin neden iki adet kullanıldığı konusunda ise en ufak bir bilgi bulunmuyor.

Muhtemelen bu modeller için özel bir kamera çalışması yapılmış durumda. Haliyle ToF sensörlerinin sayısının artmasının da önemli bir nedeni olduğu düşünülüyor. Şimdilik bunlar için Note 10 Pro tanıtımını beklemek gerekecek. Tanıtımın tam bir ay sonra göreceğiz.

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