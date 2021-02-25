Galaxy Note 10 Serisi Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Kore’li dev Samsung, geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy S21 serisi ile birlikte karşımıza yeni One UI 3.1 arayüzünü de çıkarmıştı. Şirket daha sonra ilerleyen günlerde bu güncellemeyi Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7 gibi birçok modeline sunmaya başlamıştı.

Bugün ise şirket bu güncellemeyi Note 10 serisi için gönderiyor. Şuan için Almanya pazarındaki Note 10 ve Note 10 Plus kullanıcıları için sunulan güncellemenin, ilerleyen günlerde küresel olarak yayılması bekleniyor.





Yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesi, 1 GB boyutunda ve N97xFXXU6FUBD sürüm numarasıyla geliyor. Güncelleme aynı zamanda içerisinde Mart 2021 güvenlik yamasını da içerisinde barındırıyor. Kademeli olarak yayılacak olan güncellemeyi cihazınızın yazılım bölümünden sık sık kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güncelleme ile birlikte Note 10 serisi, özel paylaşım alanı, göz rahatlığı kalkanı (daha önce mavi ışık filtresi olarak isimlendiriliyordu), GPS konum verilerini paylaşırken görüntülerden kaldırma, Galaxy Buds uyumluluğu ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü gibi özelliklere kavuşuyor. Ayrıca bununla birlikte kamera performansı da iyileştirilmiş durumda.