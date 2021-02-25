Ana Sayfa Akıllı Telefon Galaxy Note 10 Serisi Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Galaxy Note 10 Serisi Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Samsung, birçok akıllı telefonuna güncelleme göndermeye devam ediyor. Şimdi ise Galaxy Note 10 serisi yeni bir güncelleme aldı.

Yunus Emre Çakır

-

0

Kore’li dev Samsung, geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy S21 serisi ile birlikte karşımıza yeni One UI 3.1 arayüzünü de çıkarmıştı. Şirket daha sonra ilerleyen günlerde bu güncellemeyi Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7 gibi birçok modeline sunmaya başlamıştı.

Bugün ise şirket bu güncellemeyi Note 10 serisi için gönderiyor. Şuan için Almanya pazarındaki Note 10 ve Note 10 Plus kullanıcıları için sunulan güncellemenin, ilerleyen günlerde küresel olarak yayılması bekleniyor.

Yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesi, 1 GB boyutunda ve N97xFXXU6FUBD sürüm numarasıyla geliyor. Güncelleme aynı zamanda içerisinde Mart 2021 güvenlik yamasını da içerisinde barındırıyor. Kademeli olarak yayılacak olan güncellemeyi cihazınızın yazılım bölümünden sık sık kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güncelleme ile birlikte Note 10 serisi, özel paylaşım alanı, göz rahatlığı kalkanı (daha önce mavi ışık filtresi olarak isimlendiriliyordu), GPS konum verilerini paylaşırken görüntülerden kaldırma, Galaxy Buds uyumluluğu ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü gibi özelliklere kavuşuyor. Ayrıca bununla birlikte kamera performansı da iyileştirilmiş durumda.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

AMD Yeni Ekran Kartlarını Mart Ayında Tanıtacak!

Bilindiği üzere AMD geçtiğimiz yıl RDNA2 kartlarını piyasaya sürmüştü. Bu kartlar Radeon RX 6900 XT (1.000 $), RX 6800 XT (650 $) ve RX...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Fold Android 11 Güncellemeyi Almaya Başladı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ürettiği akıllı telefonlarını güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket One UI 3.1 güncellemesini ilk olarak karşımzıa Galaxy S21 serisi ile...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Meizu 18’in Ekran Detayları Belli Oldu!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu, eski başarısını yakalamak için pazara yeni modellerini sunmaya hazırlanıyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı Meizu 18 serisi cihazları...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo X60 Serisi Küresel Pazara Dağıtılıyor!

Bilindiği üzere Vivo geçtiğimiz yılın Aralık ayında yeni Vivo X60 serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bu cihazlar X60, X60 Pro ve X60 Pro Plus olarak...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme GT 5G, 120 Hz Bir Ekran İle Geliyor!

Çin'li akıllı telefon üreticisi Realme, şu sıralar yeni üst düzey özelliklere sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirketin bu yeni modeli GT...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014