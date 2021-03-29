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Galaxy Note 10 Serisi Nisan Güncellemesini Almaya Başladı!

Samsung, Galaxy S21 serisinden sonra şimdi de Galaxy Note 10 serisi için Nisan 2021 güncellemesini sunmaya başladı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Note

Kore’li dev Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 serisi için yeni Nisan 2021 güncellemesini sunmuştu. Güncelleme ile birlikte Galaxy S21 serisini kamera performansı iyileştirilmiş, Nisan 2021 güvenlik yaması getirilmiş ve diğer birçok hata düzeltmesi giderilmişti. Bugün ise şirket hız kesmeden yeni Nisan 2021 güncellemesini şimdi de Galaxy Note 10 serisi için sunuyor.

Güncelleme içerisinde Nisan 2021 güvenlik yaması, birçok hata düzelmesi ve optimizasyon içeriyor. Şirket güncellemeyi şuan da Almanya kullanıcıları için sunmuş durumda. İlerleyen günlerde yazılımsal bir hata olmazsa küresel olarak yayılacaktır. Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy Note 10 serisine Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini sunmuştu bugün ise yeni Nisan 2021 güvenlik yamasını sunuyor.

Galaxy Note 10

N97xFXXU6FUCD sürüm numarasıyla gelen güncelleme, Galaxy Note 10 içerisinde meydana gelen bütün güvenlik açıklarını kapatıyor. Güncellemenin boyutu bilinmiyor olsa da eğer bir Galaxy Note 10 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var ve güncellemeyi Wi-Fi üzerinden indirmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca güncellemeyi yapmadan önce cihazınızı yedeklemeniz daha yararlı olacaktır.

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