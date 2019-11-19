Galaxy Note 10 + Star Wars Özel Tasarımı: Fiyatı ve Çıkış Tarihi!

Samsung, çok sevilen Star Wars filmi için özel bir tasarım satışa sunacak. Sevenlerini heyecanlandıracak olan bu telefon sınırlı sayıda üretildi.

Star Wars, dünyadaki en büyük film serilerinden biri. En Başarılı Film Satışı ile bir Guinness Dünya Rekoruna da sahip. Bu nedenle, bir markanın Star Wars Özel Tasarımı’nı piyasaya sürmesi sürpriz olmadı. Samsung önümüzdeki ay çıkacak olan yeni film öncesinde Galaxy Not10 + Star Wars Special Edition‘ı duyurdu.

Samsung, özel baskı telefonunun iki galaksinin birleşmesi olduğunu söylüyor. Galaxy Note10 + Star Wars Special Edition, Kylo Ren’in ünlü maskeli yüzü ile özel bir kutuda satışa sunulacak.

Pakete dahil olan ve arkasında First Order, Star Wars ve Samsung‘un logolarını içeren siyah bir Galaxy Note10, kırmızı vurgulu arka kamera muhafazası ve S Pen, aynı zamanda ışın kılıcı görünümü veren kırmızı ve siyah boya işçiliği de var.

Ayrıca bir çift Galaxy Buds’ı, özel bir çantası ve koleksiyoncu öğesi olarak metal bir rozeti de mevcut. Telefonun kendisi de Yıldız Savaşları serisini yansıtan özel duvar kağıtlarına, ikonlara, seslere ve kapatma animasyonlarına sahip.

Galaxy Note10 + Star Wars Special Edition, sınırlı miktarlarda satışa sunulacak ve beklendiği gibi belirli pazarlarda satış yapacak. Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Kore, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD’de satılacak.

Telefon ilk olarak ABD’de 13 Aralık‘ta 1300 dolara (7.427 Türk Lirası) piyasaya sürülecek ve Amazon, Microsoft gibi sanal mağazalardan da satın alınabilecek. Fanlara inanılmaz bir deneyim sunacak olan ürünü Samsung.com üzerinden de temin edebilirsiniz.