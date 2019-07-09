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Galaxy Note 10 Tanıtım Videosu Geldi

Galaxy Note 10 için yeni bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda yer alan detaylar neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10

Samsung’un yen amiral gemisi akıllı telefon modelleri için önemli haberler gelmeye devam ediyor. Aslında markanın etkinliği ne zaman düzenleyeceği ve tanıtım tarihi açıklandı ancak Galaxy Note 10 modeline ilişkin paylaşımların da devam ettiğini görüyoruz.

Son olarak firmanın Endonezya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım, Galaxy Note 10 modelinin ne kadar iddialı olacağını göstermiş oldu. Yapılan paylaşımda yeni akıllı telefonlar için bazı ipuçları veriliyor. Yaklaşık 30 saniyelik videoda yer alan ipuçlarına bakalım.

Galaxy Note 10 İddialı Gelecek

Ülkemi saatiyle 8 Ağustos 2019, 00:00 saatinde düzenlenecek olan etkinlikle beraber, merakla beklenen akıllı telefonun tüm özellikleri de açıklanmış olacak. Fakat şimdilik paylaşılan videoda da bazı ipuçlarına yer verilmiyor değil.

Paylaşılan yeni videoda odaklanılan konu, Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının tek bir cihaz üzerinden tüm işlemleri yapabiliyor olması. Sadece akıllı telefonunuzu kullanarak günlük işlerinizin bir çoğunu yerine getirebileceğinizi gösteren video, farklı cihaz görevlerinin kolaylıkla yönetilmesine izin verecek bir telefonun geleceğini işaret ediyor.

Videoda dikkat çeken bir başka konu ise kamera detayı. Tüm video boyunca kameranın hareket ettiğini ve diğer cihaz özellikleri vurgulanırken de geçişlerin kamera ile yapıldığını görüyoruz.

Bu demek oluyor ki Samsung’un kamera konusunda da özel bir çalışma yapması durumu söz konusu olacak. Kamera özellikleri zaten yenilenecek ama işaretler gösteriyor ki beklenenden çok daha iddialı özellikleri görme şansımız olacak.

Tüm bunlar için yaklaşık 1 ay gibi bir süre kaldı. Tanıtımlar sonrasında merakla beklenen detaylara ulaşabileceğiz. Şimdilik bilinenler bu kadar ile sınırlı. Yeni videolar ya da açıklamalar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.

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