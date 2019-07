Galaxy Note 10 Tanıtım Videosu Geldi

Samsung’un yen amiral gemisi akıllı telefon modelleri için önemli haberler gelmeye devam ediyor. Aslında markanın etkinliği ne zaman düzenleyeceği ve tanıtım tarihi açıklandı ancak Galaxy Note 10 modeline ilişkin paylaşımların da devam ettiğini görüyoruz.

Son olarak firmanın Endonezya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım, Galaxy Note 10 modelinin ne kadar iddialı olacağını göstermiş oldu. Yapılan paylaşımda yeni akıllı telefonlar için bazı ipuçları veriliyor. Yaklaşık 30 saniyelik videoda yer alan ipuçlarına bakalım.

Ülkemi saatiyle 8 Ağustos 2019, 00:00 saatinde düzenlenecek olan etkinlikle beraber, merakla beklenen akıllı telefonun tüm özellikleri de açıklanmış olacak. Fakat şimdilik paylaşılan videoda da bazı ipuçlarına yer verilmiyor değil.

Paylaşılan yeni videoda odaklanılan konu, Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının tek bir cihaz üzerinden tüm işlemleri yapabiliyor olması. Sadece akıllı telefonunuzu kullanarak günlük işlerinizin bir çoğunu yerine getirebileceğinizi gösteren video, farklı cihaz görevlerinin kolaylıkla yönetilmesine izin verecek bir telefonun geleceğini işaret ediyor.

Say goodbye to hassle, and hello to powerful!

Register now on https://t.co/ZwHvMZlCpg & get a chance to win the Next Galaxy!

See the Next Powerful Galaxy on August 8, 2019 #SamsungEvent pic.twitter.com/yToGVbq9Bz

— Samsung Indonesia (@samsungID) 8 Temmuz 2019