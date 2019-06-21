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Galaxy Note 10 Tesla Edition Özellikleri Ortaya Çıktı

Özel bir versiyon olarak tanıtılması beklenen Galaxy Note 10 Tesla Edition modelinin detayları ortaya çıktı. Galaxy Note 10 Tesla Edition nasıl bir akıllı telefon olacak? İşte paylaşılan bilgiler.

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10 Tesla Edition

Samsung’un yeni akıllı telefon modelleri için tanıtım süresine çok az kaldı. Ağustos ayında markanın amiral gemisi akıllı telefon modellerinin bir başka serisi olacak olan Galaxy Note 10 modelinin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Özellikleri ve fiyatı konusunda detayları yavaş yavaş ortaya çıkan yeni akıllı telefonlar için şimdilerde ise özel bir versiyonun ortaya çıktığı açıklandı. Galaxy Note 10 Tesla Edition adıyla gelmesini beklediğimiz özel versiyonun ilk görselleri ve bazı bilgileri de paylaşılmış durumda.

Galaxy Note 10 Tesla Edition Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Samsung’un yeni akıllı telefon serisine dahil olacak olan yeni akıllı telefonların özel versiyon olduğunu görmek mümkün olacak. Markanın bu akıllı telefon modeliyle beraber ilk olarak tasarım kısmında farklar sunması bekleniyor.

Tasarım kısmında metal kaplamanın dikkat çektiğini göreceğiz. Tamamı metal kaplama olacak olan arka kapak kısmında bir de Tesla logosunun yer aldığını görmek mümkün olacak.

Metal çerçevenin kullanıldığı akıllı telefonun Tesla logosunda kırmızı çizgilerin dikkat çektiğini görmek mümkün olacak. Bunun dışında S pen akıllı kalemlerinde de tasarım değişikliklerinin sunulması muhtemelen gibi gözüküyor.

Galaxy Note 10 Tesla Edition

Görsellere göre S Pen akıllı kalemlerinde kırmızı ve metal tokları öne çıkacak. Yine kasa renginde kırmızı ve metal renklerinin öne çıktığını görmek mümkün olacak. Özel versiyonun teknik kısımda nasıl farklar sunacağına ilişkin ise bir bilgi bulunmuyor.

Muhtemelen seride sunulacak teknik özelliklerin en yüksek versiyonun kullanıldığını göreceğiz. Yani Galaxy Note 10 Tesla Edition modeli Pro serisinin en yüksek depolama alanına sahip olan versiyonundan seçilecek gibi duruyor. En azından şimdilik böyle bir beklentinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Telefonun fiyatının nasıl olacağı konusunda ise tanıtımı beklemekten başka bir çare yok. Tanıtımın ise Ağustos’un ilk haftasında yapılması beklentisi var.

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