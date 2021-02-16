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Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Şubat Güncellemesini Almaya Başladı!

Samsung, Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus için yeni Şubat 2021 güvenlik güncellemesini yayımlamaya başladı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Note 10

Samsung, akıllı telefonlarını sunmanın yanı sıra onlara güncelleme göndermeyi de ihmal etmiyor. Şirket şimdi de bir önceki nesil Galaxy Note 10 serisi için yeni güncelleme göndermeye başladı. Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus kullanıcıları bugün itibariyle yeni Şubat 2021 güvenlik yamasını cihazlarına indirebilir durumdalar.

Note 10 Plus için N97xFXXS6EUB2 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, şuan için küresel olarak yayılmış durumda değil. Ancak ilerleyen haftalarda güncellemenin bütün bölgelerdeki kullanıcılara yayılması bekleniyor. Telefonunuzun güncelleme sekmesini sıkça kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güvenlik yaması daha önceden birçok Samsung cihaza sunulmuştu. Şirket şimdi 2019 model cihazlarına da bu güncellemeyi sunmayı ihmal etmiyor. Yeni Şubat 2021 güvenlik yamasının içerisinde başak bir içerik bulunmuyor. Kullanıcıların beklediği yeni bir optimizasyon ve iyileştirme güncellemesi şuan için şirketin yol haritasında gözükmüyor.

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