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Galaxy Note 10’a, Android 10 Tabanlı ONEUI 2 Beta Güncellemesi

Samsung, Galaxy Note 10 serisi için yeni bir beta yayınlıyor. Bazı hataları düzeltmeyi baz alan güncelleme Aralık'ta yayınlanacak.

Ayşen Sıla

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DxOMark Yenilendi! Listenin Lideri Galaxy Note 10 Plus!

Galaxy S10 için sabit Android 10 güncellemesinin kullanıma sunulmasının ardından Samsung, Galaxy Note 10 serisi için yeni bir beta yayınlıyor. Bu nedenle, geliştiricilerin sabit sürümü piyasaya sürmeden önce kalan hataları gidermeye devam ettiğini görmek oldukça doğal bir durum.

Bu güncelleme, Aralık 2019 güvenlik düzeltme ekiyle birlikte gelecek. Yeni güncelleme, N97 * FXXU1ZSKN numaralı spor versiyonunu ve her zaman açık olan ekrandaki dünya saati ile ilgili sorunları düzeltecek. Aynı zamanda, Bluetoothla ilgili bazı sorunları da ele alacak.

Ayrıca dosya yöneticisindeki SD kart ile ilgili bir hata da düzelecek. Bunun dışında güncelleme, klavye hareketleri için bir düzeltme de getirecek. Güncelleme yavaş yavaş dünyaya yayılacak.

Buna göre, Samsung’un bazı büyük hataları giderdiği gerçeği, Galaxy Note 10 güncellemesinin beklenenden daha sonra gelebileceğinin bir işareti. Galaxy S10 programından farklı olarak, Note 10 sahiplerinin 2020 başlarına kadar beklentileri olabilir.

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