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Galaxy Note 20 Serisi Mart 2021 Güncellemesini Alıyor!

Samsung, Mart 2021 güvenlik yamasını Note 20 serisi için resmi olarak sunmaya başladı. İşte yeni güncellemenin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Samsung Galaxy Note 20

Samsung, yeni Mart 2021 güvenlik yamasını daha önce ilk olarak Note 10’a sunmuştu. Daha sonra şirket bu güncellemeyi Galaxy Fold, Galaxy S20, Galaxy Tab S7 ve Galaxy A8 (2018) modellerine de göndermişti. Bugün ise Note 20 serisi için Mart 2021 güvenlik yaması sunulmaya başladı.

Note 20 ve Note 20 Ultra için gelen güncelleme, N98xBXXS1DUC1 sürüm numarasına sahip ve 166.16 MB boyutunda. Bu güncellemeyle birlikte her iki cihaz hem güvenlik yamasına hem de çeşitli iyileştirmeler ve hata dezeltmelerine de sahip oluyor.

Samsung Galaxy Note 20

Mart 2021 güvenlik güncellemesi Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra‘da meydana gelen Google uygulama hatalarını düzeltiyor. Aynı zamanda Exynos 990 yonga setinin meydana getirdiği üç kritik güvenlik açığını da ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte Samsung‘un diğer 16 hata düzeltmesini de içeren güncelleme şuan için Avrupa bölgesinde hızla yayılıyor.

İlerleyen günlerde birçok küresel bölgeye yayılması beklenen güncellemeyi sizde cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol ederek indirebilirsiniz. Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz ay Note 20 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini sunmuştu.

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