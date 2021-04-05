Galaxy Note 20 Ultra İçin Nisan Yaması Sunuldu!

Kore’li dev Samsung, şu sıralar yeni akıllı telefon modellerini sunmakla ve yeni modeller üzerinde çalışmakla meşgul olsa da şirket değiştirdiği güncelleme politikasıyla cihazlarını güncellemeye devam ediyor. Bilindiği üzere şirket, birçok eski model cihazlarına yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesinin yanı sıra bir de güvenlik yamalarını da sunmaya başlamıştı.

Firma en son Galaxy S9‘a gönderdiği Nisan 2021 güvenlik yamasını daha fazla akıllı cihazına göndermeye devam ediyor. Kademeli olarak yayımlanan güncellemeyi bugün Galaxy Note 20 Ultra‘da almaya başladı. Bugün bu güncellemeyi alan model yeni bir amiral gemisi ancak ilerleyen günlerde daha başka modellere de bu yamanın gelmesi bekleniyor.

Yeni güncelleme içerisinde güvenlik yaması dışında başka bir hata düzeltmesi veya iyileştirme getirmiyor. Çünkü Samsung, Galaxy Note 20 Ultra için geçtiğimiz hafta büyük boyutta hata düzeltmesi ve iyileştirme güncellemesi sunmuştu bu neden bu sefer ki güncelleme sadece güvenlik yamasını içeriyor. N986BXXS1DUD1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, şuan için sadece Almanya‘da yayımlandı.

İlerleyen günlerde yazılımsal bir hata olmazsa küresel olarak yayılacaktır. Nisan 2021 yamasının şuan için neler sunduğu hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın hem Android sürümünde hem de Samsung‘un kendi özel arayüzünde meydana gelen birçok güvenlik açığının kapatıldığı bildiriliyor.