Samsung’un yeni amiral gemileri için geri sayım sürerken son teknoji harikasi olarak merakla beklenen Samsung Galaxy Note 4′ün gsmarena tarafından ekran bilgilerini içeren ve gizli bir kaynaktan geldigi belirtilen haberin devamında Eylül ayında düzenlenecek IFA Berlin ekinliğinde tanıtımı yapilacak Samsung Galaxy Note 4 yanı sıra

Galaxy S5 , Galaxy S5 mini ve Galaxy S5 Prime‘nın ekran detaylarıda yer aldı.

Gsmarenaya gizli bir kaynakdan sızdırılan belgede Galaxy Note 3′te oldugu gibi Galaxy Note 4′de Quad HD (1,440 x 2,560p) çözünürlükte

5.7 inç bir ekrana sahip olacak.Ayrıca Samsung Galaxy Note 4 suya dayanıklı yapısı ve yeni nesil bir Exynos Hexa veya Snapdragon 801 yonga seti tarafından desteklenmekte olabilir ayrıca 20.1MP çözünürlüklüte bir kamerada Galaxy Note 4’de yer alması beklenen özelliklerden biri.