Note 8 tanıtım etkinliği davetiyesi size ‘Daha büyük şeyler yapın’ mesajını veriyor. Ve Galaxy Note 8 için çıkış tarihini bize söylüyor.

Samsung Galaxy Note 8‘in yakında piyasaya çıkacağı söylentileri doğrulandı, yeni akıllı telefon 23 Ağustos Çarşamba günü tanıtılacak.

Galaxy Unpacked 2017 etkinliği bugün bize gönderilen resmî davetiyeye göre New York‘ta gerçekleşiyor. Note 8’in etkinlik davetiyesi bizlere bazı ipuçları veriyor.

Davetiyede, tanıdık çerçevesiz ekran tasarımı, açık bir S Pen kalemi ve yepyeni bir mesaj var: ‘Daha büyük şeyler yapın’.

Note 8 Beklenen Özellikleri

Samsung Galaxy Note 8, sürekli yanan Galaxy Note 7 modelini takiben Güney Koreli şirketin büyük ekranlı akıllı telefonu geri dönüş hikayesi.

Şüphesiz bu nedenle çok daha güvenli bir ürün olarak lanse edilecektir. Ancak yine de Galaxy S8‘in benzer özellikleri hatta bir miktar yükseltme ile gelmesi bekleniyor.

Note telefonlarında 5.7 inç ve 6.2 inç Samsung Galaxy S8 Plus modelinden biraz daha büyük boyutlara ulaşacak büyük bir 6.4 inç ekran görmeyi umuyoruz.

Endişelenmeyin, çerçevesiz ekran telefonun gerçek gövdesini önceki Samsung Galaxy Note telefonlardan daha küçük gösterecektir.

Son Note 8 söylentileri aynı zamanda amiral gemisi Samsung telefonundaki ilk çift lensli kameraya işaret ediyor ve şirketin halihazırda mükemmel akıllı telefon kamerasına zarif yeni bir özellik katıyor. Ayrıca bkz: En iyi kameralı telefonlar 2017

İşte beklemediğimiz şey: daha büyük bir batarya (belli nedenlerle) ve camın altındaki 4K ekran. Home tuşu hala belirsiz. En çok konuşulan şey ekranın altında bir sensör ve parmak izi tarayıcına sahip olması.

Bu yeni özellikler Note 8’e gelmezse, önümüzdeki yıl Galaxy S9 için gelmesi beklenebilir.