Galaxy Note 8 daha gelişmiş multimedya özellikleri ile gelecek!

Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy Note 8 akıllı telefonunun “daha gelişmiş” multimedya yetenekleri sunacağını ve bu sayede onu multimedya tüketimi için en iyi telefon haline getireceğini söyledi.

“Galaxy Note serisi, ilk olarak 2011’de piyasaya sürüldü, son zamanlarda yapılan bir konferans çağrısı sırasında şirket, geniş ekran ve S Pen de dahil olmak üzere bir dizi multimedya özellikleri ile geldi” dedi. “Galaxy Note 8 daha gelişmiş, daha zengin multimedya işlevlerine sahip olacak.” diye ekledi.

Bununla birlikte, bu gelişmiş özellikler hakkında hiçbir ayrıntı sağlanmadı. Galaxy Note 8, 23 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılacak ve eylül ayında satışa sunulması bekleniyor.