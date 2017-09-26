Samsung Galaxy Note 8 mi Apple iPhone X mi? Bilinen en büyük iki markanın amiral gemilerini karşılaştırıyoruz.

iPhone X Fiyatı: 999$

Galaxy Note 8 Fiyatı: 930$

Telefonlar söz konusu olduğunda, arenada en büyük rakip Samsung ve Apple var. İçinde bulunduğumuz bu dönemde Galaxy Note 8 ve iPhone özellikleri karşılaştırma açısından gündemde olan bir konu. Her iki şirket de önümüzdeki aylardaki modellerini açıkladı ve 2017 yılının en iyi akıllı telefonu taçıyla mücadele edecek üst düzey amiral gemilerini bizler de Cepkolik.com ekibi olarak karşılaştırdık. Sizce Galaxy Note 8 mi iPhone X mi?

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung, Galaxy Note 8‘i bir ay gibi bir süre önce iPhone X‘den önce duyurdu ve fiyatı 869 £ (929 ABD Doları) olarak ilan edildi. Bunun için bir microSD kart yuvası sayesinde 256GB ile genişletilebilen 64GB depolama alanına sahip olursunuz.

Apple, daha sonra 999 $ fiyatla iPhone X’in (on olarak telaffuz edildi) daha da pahalıya mal olacağını açıkladı. Bu da 64GB’dı, ancak elbette bir iPhone olduğu için, 256GB sürümünü tercih etmediğiniz sürece saklama alanını genişletemezsiniz; bu da size 1149 £ tutarında bir ödeme yapacağınız anlamına geliyor.

Büyük bir ekran istiyorsanız ancak bir S-Pen’e ihtiyacınız yoksa, Samsung sevenler biraz daha ucuz olan Galaxy S8 + ‘i 3.500 TL fiyatla satın alabilirler. Apple hayranları, kendilerinin 64GB kapasite için 799 $, 256GB kapasite için 949 $ ödeyebilecekleri yeni duyurulan iPhone 8 Plus seçeneklerine de sahipler.

Her zamanki gibi, bu muazzam fiyatlar cihazınızı normal tarifenizin bir parçası olarak satın alarak telafi edilebilir, ancak hangi yoldan giderseniz gidin, en yeni donanım için çok fazla ödeme yapacaksınız.

Samsung Note 8 şu anda kullanıma sunuldu. Apple, 27 Ekim‘de iPhone X için ön siparişler çıkaracak ve piyasaya çıkış tarihi 3 Kasım olacak.

Özellikler ve Tasarım

iPhone X‘in piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, iPhone 8 Plus‘dan daha büyük bir ekrana sahip ancak daha küçük bir çerçeve içeren bir cihaz hazırladı. Bu on yıl önce ilk modelden beri iPhone tasarımının temel dayanağı olan büyük çerçeveleri kaldırarak elde edilmiştir.

Bunu yapmak, mühendislerin ekranı ön panelin kenarlarına itmesine olanak tanır ve böylece iPhone X, piyasada bulunan birçok modern Android modeline daha çok benzemektedir.

Cam, bu yıl amiral gemisi cihazlarında kesinlikle modaya geri döndü çünkü hem Note 8 hem de iPhone X, cam kullanan cihazlar arasında.

Bu kablosuz şarjın artık iPhone platformunda görülen bir özellik olduğu anlamına geliyor. Tabii ki, Samsung birkaç nesil boyunca bunu yapıyordu, ancak Apple’ın oynamasıyla birlikte restoranlar, barlar, kafeler ve hava limanlarında dolum pedleri daha hızlı bir şekilde benimsenebilir.

Özellikle iyi haber, Apple’ın kendi patentli teknoloji üretmek yerine, şarj endüstrisinin standart Qi’sini benimsemeye başlamış olmasıdır. Bu, sadece Apple tarafından üretilen bir sürümün kullanılacağı değil aynı zamanda şarj için kablosuz teknoloji sektörünü daha da yaygınlaştıracağı anlamını taşıyor.

Ayrıca bkz: Air Power Nedir?

Her iki cihaz da malzeme seçimi birinci sınıf ürünlerden oluşuyor. Note 8, Apple’dan daha uzun ve daha geniş. iPhone X ayrıca yaklaşık 20 gram daha hafif.

Bu farkın büyük kısmı Note 8’in daha geniş bir ekrana sahip olması ve S-Pen’in çerçevesi içine alınmasıyla açıklanabilir. Her iki cihaz da hantal değil, ancak özellikle bu cam yüklü elektrik santrallerinden birine düşme maliyetini düşündüğünüzde tek elle çalıştırma işlemi hala biraz tehlikeli olacak.

Aşağıda her iki telefonun da mm cinsinden ölçüleri yer alıyor.

Galaxy Note 8 iPhone X Ölçüler 162.5 x 74.8 x 8.6 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm

Note serisi için hala mükemmel bir özellik olan S-Pen, kullanıcılara hızlı bir şekilde yazı yazabilme veya ara birimi hassas bir şekilde gezme imkanı veren küçük kalemle sunuyor. Pek çok kullanıcı Samsung Galaxy S8 + yerine 8 numaralı note serisini almayı tercih edeceğini söylüyor.

Galaxy Note 8, DeX bağlantı istasyonuna yerleştirildiğinde Android ile çalışan bir PC’ye dönüştürme özelliğine de sahiptir. Bu, onu harici bir ekrana, klavyeye ve fareye bağlar, böylece bir otelde veya evde iken işinizi bitirebilir veya video içeriği izleyebilirsiniz.

DeX bağlantı istasyonunun Note 8’e dahil edildiği kampanyaları gördük, ancak normalde bu, 100 £ civarında bir aksesuar olarak ayrı satılıyor.

Apple, iPhone X’deki kulaklık çıkışlı olmayan giriş prensibiyle devam ediyor, yapacağınız şeyi yapıyor, ancak bazı teknik sihirbazlar Samsung cihazına bir tane eklemeyi başardı.

iPhone’da bulacağınız tek bağlantı Lightning modelidir; USB-C ise Samsung’un tercih ettiği bağlantı çeşididir. Samsung ayrıca depolama alanını genişleten microSD yuvasına da sahiptir.

Su geçirmezlik, modern akıllı telefonlarda artık standart bir özellik ve iPhone X, IP67 derecesine sahip. Bu, otuz dakika boyunca bir metre derinliğe kadar suyun altında kullanılabilir anlamına geliyor.

Note 8, derinlik için fazladan yarım metre ekleyen bir IP68 derecesine sahiptir. Temel olarak, her ikisi de lavaboya, tuvalete hızlı bir şekilde düştüğünde herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Teknik olarak yüzüp gitmek mümkündür, ancak çok iyi bir sigortamız olmadıkça risk almak istemeyiz.

Ekran

Apple için bir diğer ilk ise, 5.8 inç OLED ekranın iPhone X‘e dahil olmasıdır. Bu, daha canlı renkler, parlaklık ve daha karanlık siyahlar anlamına gelmektedir.

Birçok Android telefonu gibi, Apple da ön panelden Ana Ekran düğmesini kaldırmış ve bu monoblok dışında hepsi kesintisiz bir ekran tasarımı ile buluşmuştur.

Samsung, LG, HTC ve diğerleri gibi aygıtların arkasında parmak izi okuyucuları kurdukları halde Apple bu işi tamamen kaldırmış ve Face ID ile devam etmeyi seçmiştir. Bu, ekranın üst kısmındaki boşlukta yer alan karmaşık bir optik ve sensör topluluğunu kullanan bir yüz tanıma sistemidir.

Teknolojinin kendisi etkileyici görünüyor; bir kamera kullanıcının yüzüne 30.000 görünmez nokta öngörüyor ve ardından bir IR kamera ile eşleştiriliyor ve eşleşip eşlenmediğini görmek için CPU’da tutulan 3D görüntü ile karşılaştırılıyor.

Bunların hepsi hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışıyorsa, o zaman insanların gerçekten kullandığı ilk optik güvenlik önlemi olabilir.

18.5: 9 en-boy oranı, Note 8’in oldukça uzun boylu olduğu anlamına gelirken, elinde tutmayı kolaylaştıran bir ince çizgi sağlar. Samsung’un amiral gemisi modellerinde beklediğimiz gibi, 522 piksel yoğunluğa sahip 2960 x 1440 çözünürlüjkte olan ekran muhteşem görünüyor.

Bu, hala 458 ppi’lik çok saygın bir 2436 x 1125 çözünürlüğe sahip olan iPhone X’in üstünde duruyor ancak her iki ekran da birinci sınıf.

Apple, iPhone X’de 3D Dokunmatik özelliği içeriyor ve kullanıcıların sadece ekrana basarak hızlı menüler ve Canlı fotoğraflar gibi çeşitli özelliklere erişmelerini sağlıyor.

Bu arada Samsung, Always-On ekranını Note 8’e uyguladı; böylece kullanıcılar, cihazın kilidini açmak zorunda kalmadan bildirimde bulunup bulunmadıklarını bir bakışta anlayabiliyorlar.

İşlemci ve Hafıza Yönünden Galaxy Note 8 mi iPhone X mi?

Bu cihazların amiral gemileri olması nedeniyle, dahili teknik özelliklerin en üst düzeyde olması şaşırtıcı değil. Samsung, kendi Exynos 8895 modelini Avrupa’da, Qualcomm Snapdragon 835 modelini ise ABD’de piyasaya sürdü. Bunlar inanılmaz hızlı ve istikrarlı performans sağlamak için 6GB RAM ile eşleştirildi.

Apple, her sene olduğu gibi, 2017 iPhone’ları için yeni bir yonga seti duyurdu – A11 Bionic. Apple, altı çekirdekli tasarımın önceki jenerasyona kıyasla iPhone X, 8 ve 8 Plus’a önemli ölçüde performans artışı sağlayacağını belirtti.

Yüklü olan RAM miktarı henüz doğrulanmadı, ancak Apple ne kadar çok bellek hafızası olursa olsun cihazlarını optimize etmede çok iyi bir sicile sahip. Ayrıca bkz: iPhone X, iPhone 8 Plus’tan biraz daha büyük bir pile sahip

Yukarıda belirtildiği gibi Note 8, 64GB’lık bir depolama seçeneğine sahiptir – ancak bu, microSD kart yuvası yoluyla 256GB’a kadar artırılabilir. Apple iPhone X’i 64GB veya 256GB’lık iki kapasiteye sahip olarak sunuyor.

Galaxy Note 8 ve iPhone X Kamera Karşılaştırması

Samsung ve Apple, amiral gemisi cihazlarında bulunan yüksek kaliteli optikleri kullandığı bilinir ve bu sene de bu farklı olmayacaktır.

Her iki telefonun arka yüzünde çift 12Mp kameralar, pürüzsüz görseller için çift Optik Görüntü Sabitleme (OIS) bulunuyor.

Note 8, karşılaştırılabilir bir geniş açılı f/1.7 ve telefoto f/2.4’ü diyafram açıklığına sahipken, iPhone X seçimi geniş açı f/1.8 ve telefoto f/2.4’den yana yapmış. Her akıllı telefon da size 2x optik zum verecektir.

Samsung, arka planı bulanıklaştırmanıza ve her zaman hoş karşılanacak Bokeh efekti yaratmanıza izin vermek için ikiz kameralar kullanan Canlı Odaklama adlı bir özellik içeriyor. Bu, fotoğraf çekildikten sonra da yapılabilir, çünkü kamera veride hem geniş açılı hem de telefoto çekimlerini saklar.

Apple da Portre modunda olduğu gibi bunu yapar ve 2017 için Portre Aydınlatması eklemiştir. Bu, fotoğrafçıya aydınlatmanın nasıl ölçülüp gösterildiğini değiştirme şansı verir. Şık sonuçlar verebilecek ilginç bir araç gibi gözüküyor ancak şu an yalnızca beta halindeyken, doğru bir şekilde test etme şansı bulana kadar bekleyeceğiz.

Video tarafında, iPhone X’in 4K’da 60fps‘de video kaydetme özelliği sayesinde, sadece 30fps’de 4K‘lık video kaydı yapabilen Note 8’i bu konuda geride bırakıyor. Bu üstünlük, iPhone’un 1080p ve 240fps yavaş çekim modunda da görülüyor. Note 8’in 240fps’de 720p video kaydı yaptığını göz önünde bulundurursak.

Ön tarafa bakan kameralar oldukça etkileyici. 8MP ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip Note 8, 1440p’de video kaydı yapabiliyor. iPhone X, 1080p video kaydı yapabilen bir 7MP f / 2.2 diyafram açıklığına sahip modeliyle çok geride değildir. Apple iPhone X, Face ID ve Animojis, başınızın ve yüzünüzün hareketine dayalı animasyonlu emoji oluşturmanıza olanak tanıyan yeni özellikleri ile de öne çıkmış durumda.

Yazılım

Apple, iPhone X’deki Ana Ekran düğmesinin kaldırılmasından ötürü, bu cihaz için iOS arayüzünü adapte etmek için olağan dışı bir adım attı. IOS 11‘in en yeni sürümünü çalıştırır, ancak giriş ekranına ve diğer menülerine erişmek için yeni hızlıca döndürme hareketleriyle çalışır.

Başka bir iPhone’dan geldiğinde biraz alıştırma yapmanız gerekebilir, ancak gördüklerimizden anlaşılacağı üzere oldukça basit görünüyor ve önümüzdeki yıllarda şüphesiz normal arayüz haline gelecektir.

Samsung, Android 7.1.1 ile Note 8’i gönderiyor ve TouchWiz kullanmaya yönelik eğilimine devam ediyor. Yeni Android ‘Oreo’ 8 cihazının piyasaya çıktığında cihazda görünmesini umuyoruz.

IOS tarafından yıllar geçtikçe, akıllı telefonların kullanımına gelince, her zaman kazanmış bir argüman olarak görüldü ancak bu günlerde Android rakibine yaklaşmış ve bazı durumlarda ilerleme kaydedilmiştir.

Özet

iPhone X, Apple’ın platformunun geleceğini nasıl gördüğüne bir göz attı. Çerçevesiz bir tasarıma geçmek belki daha önce gerçekleşmiş bir şeydir, ancak nihayetinde böyle bir iPhone görmek güzel bir şey.

Yine de Face ID teknolojisine bağlı, bu yüzden yeni düzen ve tasarımın gün içinde nasıl bir şekilde çalışacağına karar vermek için henüz erken.

OLED ekranında olduğu gibi kameralar da etkileyici görünüyor ancak “geçiş” bazılarının alışmasına neden olabiliyor. Yine de, en iyi iPhone’u isterseniz 1.000 $ yani Türkiye’de yaklaşım 6.000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Note 7 felaketinden sonra, Samsung çok yakında başka bir modelle geri dönmek için cesaret gösteriyor. Note 8, önceki modele uyan mükemmel estetiğe devam ediyor. Ayrıca performansa ve kararlılığa katkıda bulunuyor.

Note serisinin tamamen modern bir versiyonudur ve serinin herhangi bir hayranı için ağız sulandırıcı bir ihtimal olacaktır.

S-Pen hala Galaxy S seçeneklerinden farklı kılacak bir ayrımcı ve tabii ki o devasa ekran var. Yani, hepsini yapabilen büyük bir Android telefonun peşindeyseniz, Note 8 tam size göre. Ancak bunun için de 5.000 TL’nin üzerinde bir tutara mal olacaktır.

Son olarak iPhone X ve Galaxy Note 8 Karşılaştırma sayfamıza göz atabilirsiniz. Umuyoruz ki Samsung markasına ait olan Galaxy Note 8 mi iPhone x mi sorusuna yanıt getirebilmişizdir.