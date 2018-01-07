Galaxy Note 8 ve iPhone 7 Plus Karşılaştırma

Samsung Galaxy Note 8 ve iPhone 7 Plus arasında büyük bir satış yarışı oldu. Hangisi daha iyi gelin detaylıca karşılaştırma yapalım.

Her ikisi de sadece boyut olarak değil aynı zamanda işlem gücü yüksek seviyede olan canavar telefonlardır. Burada ikisini karşılaştıracağız. Böylece hangisinin sizin için daha iyi bir seçim olduğunu anlayacaksınız.

Tasarım

Note 8 zaten büyük olan iPhone 7 Plus‘dan daha büyük değildir. Bu çoğu insan tarafından bilinmese de Note 8 o kadar dev bir telefon değildir.

iPhone 7 Plus iyi görünüyor ve iyi hissettiriyor. Ancak aynı zamanda önceki 5.5 inç boyutlarındaki 2 iPhone’la birebir aynı görünüyor. Bu yüzden yalnızca son model farkı olarak arka tarafta çift kameraya sahip. Note 8‘in muazzam bir telefon olduğunu da kabul ediyoruz. Muhtemelen sizin istediğiniz de budur fakat geçen yılki Note 7’den daha büyük ve ağır bir telefon olmuş.

S kalemi cihazın içine normal şekilde girer. Bu telefonu tipik telefonlardan ayıran en önemli özellik budur. Daha eski bir Galaxy Note’a alıştıysanız ve S kalemi olmadan yaşayamayacaksanız, Note 8 kesin tercihiniz olmalıdır.

Samsung kalem ile gif’ler oluşturabileceğiniz Canlı Mesaj gibi Note 8‘e özgü birkaç ek özellik bulunuyor.

iPhone 7 Plus ekranın altında Touch ID algılayıcısına sahipken, Note 8 ön tarafında bir iris tarayıcı ile geliyor. Bu da çerçevenin neden bu kadar geniş olduğunu gösteren bir sebep aslında.

Ekran

6.3 inç olan Note 8‘in ekranı S8 Plus’tan biraz daha büyük. Ayrıca inç başına 521 piksel olarak çalışan 2960×1440 çözünürlüğe sahiptir.

Bu iPhone’un 401ppi olan değerinden daha fazla ancak 5.5 inç tam HD iPhone’da her şey hala çok hoş ve keskin görünüyor. Apple daha geniş bir renk paletine sahip olacak şekilde ekranını geliştirmesine rağmen, Note 8‘deki OLED ekran daha keskin ve canlı tonlar verebiliyor.

Bazı yeni Samsung telefonları gibi bir menüye hızla erişmek için Note 8‘in ekranının kenarını kullanabilirsiniz. Burada gösterilenleri ise özelleştirebilirsiniz.

Öte yandan Apple, ekranda ne kadar dokunduğunuza bağlı olarak farklı şeyleri gerçekleştiren 3D Touch’ı sunar. Neyin nasıl yapıldığını öğrenmek için kendinizi zorlamak zorunda kalacağınız bu özellik için biraz alışmaya ihtiyacınız var. Uygulamadan çıkmadan bir e-postanın veya web sayfasının önizlemesini görebilme gibi bazı şeylere uygun. Bunlara uygulamaların içeriksel kısayolları da sayılabilir.

Örneğin, en çok temas kurduğunuz dört kişiyi görmek için İletiler simgesine sertçe basabilir ve bu ileti dizisini açmak için birine hafifçe dokunabilirsiniz.

Kamera

Note 8 iki benzer 12MP arka kamera ile iPhone 7 Plus‘a çok benzer bir düzene sahip.

Her ikisinde de ikinci kamera, daha yakına hareket etmeden yakınlaşmanıza olanak tanıyan 2x optik zoom’a sahip. Deneyimlerimize göre, iPhone’un zoom kamerasındaki kalitesizlik çok göze çarpıyor. Zayıf ışıkta kullanılmıyor bile. İyi ışık altında harika fotoğraflar çekebilir, ancak yakınlaştırdığımızda fotoğraflar neredeyse hiçbir ayrıntıya sahip olmayan yağlı boya tablolarına benziyor. Genel olarak bakıldığında, iPhone harika fotoğraflar ve videolar çekiyor. Note 8 gördüğümüze göre, detaylı, keskin fotoğraflar üretiyor. iPhone’daki doğal görünümlü görüntülerden biraz daha işlenmiş görünüyorlar. Daha önemlisi Note 8‘de ise ikincil kamera optik sabitleme özelliğine sahipken, iPhone’lar optik sabitleme özelliğine sahip değildir.

Note 8‘deki 8MP olan ön kamera iPhone’da olduğundan 1 MP daha fazla demek oluyor. Gerçek dünyada bu çözünürlük pek fark yaratmaz.

Performans

Bunlar satın alabileceğiniz en hızlı telefonlardan ikisi diyebiliriz. Bu nedenle uygulama yüklenirken yoğun bir oyun oynasanız dahi gecikme veya yavaşlama fark etmeniz pek olası değil.

Note 8 ABD’de 6GB RAM ve Snapdragon 835 işlemci ile sunulur. Diğer taraftan İngiltere’de ve diğer yerlerde octa-core Exynos 8895’e sahiptir. Apple RAM’inden bahsetmiyor. Fakat iPhone 7 Plus‘da 3GB’lık bir RAM’e sahip olduğunu düşünüyoruz. Rakamlar yanıltıcı olabilir. Ayrıca Apple telefonlarında eğer ne yaptığınızı biliyorsanız bolca performans elde edebileceğinizi uzun yıllardır kanıtlamıştır.

iPhone’u bir yıl kullandıktan sonra hafif kullanımda günün kolaylıkla geçeceğini biliyoruz. Ancak zorlu oyunlar oynuyorsanız veya çok fazla GPS kullanıyorsanız batarya hızla tükeniyor.

Aslında bu bir eleştiri değil, bu durum hemen hemen her telefonda aynıdır. Sonuçta, iPhone’un her gece şarj işlemine son vereceği bir günlük pili olması gerekiyor. Bu da çok zor takdir edersiniz ki.

Teknik Özellik Karşılaştırma Tablosu

Model Samsung Galaxy Note 8 Apple iPhone 7 Plus İşletim Sistemi Android 7.1 Nougat iOS 10 (Eylül 2017’de iOS 11’e yükseltildi) Ekran 6.3 inç Quad HD (2960×1440), 521ppi 5.5 inç Full HD (1920×1080), 401ppi İşlemci Exynos 8895 (bazı ülkelerde Snapdragon 835) Apple A10 (M10 co-processor) RAM 6GB bilinmiyor (tahmin: 3GB) Dahili Hafıza 64GB 64GB / 128GB / 256GB Ek Hafıza Micro-SD 256GB’a kadar Yok Arka Kamera Çift 12MP + OIS Çift 12MP + OIS Ön Kamera 8MP 7MP Parmak İzi Tarayıcı Var Var Iris Tarayıcı Var Yok Kalp Atışı Monitörü Var Yok Wi-Fi 11ac dual-band 11ac dual-band Bluetooth 5 4.2 GPS Var Var NFC Var Var sadece Apple Pay için LTE 4G LTE Cat 16 4G LTE Cat 9 Kulaklık Girişi Var Yok Bağlantı USB Type-C Lightning Pil 3300mAh dahili 2900mAh dahili Kablosuz Şarj Var Yok Su Geçirmezlik Derecesi IP68 IP67 Boyutlar 75x163x8.6mm 77.9×158.2×7.3mm Ağırlık 195g 188g

Hangisi Daha İyi?

iOS ve Android telefonları karşılaştırırken her zaman olduğu gibi yazılım faktörü de kararınızda çok büyük bir rol oynamaktadır. Samsung Android’i hep çok iyi hale getirir. Ancak genel olarak bu değişiklikler istenmeyen zenginlikler olur.

Note 8‘in öne çıkan özelliği S Pen’dir. iPhone’un ise 3D Touch’ı vardır.

Samsung‘un telefonunun aynı miktarda depolama alanında çok daha pahalı fiyatlarda olduğunu unutmayın. Ancak daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü ekran onu daha iyi kılabilir. Gerçi büyük telefon sevmiyorsanız muhtemelen şimdi bu makaleyi okumazdınız.

Sonuç olarak iki telefonunda artıları ve eksileri bulunuyor. Sizlere hepsini detaylıca sunduk. Biz net bir karar veremedik. Sizce hangisi daha iyi ve sebebi nedir? Yorumlarınızı bekliyoruz.