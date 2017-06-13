Galaxy Note 8’de çift 13 MP kamera olacak!

Samsung Galaxy Note 8‘in arkasında çift kamera var ve bilinen Weibo leakster @ice, modüllerin Samsung Elektro-Mekanik tarafından üretileceğini iddia ediyor.

Kamera kurulumu, görüntü kalitesini artırmak için birlikte çalışabilen iki adet 13MP görüntü algılayıcıya sahip olacak. Samsung‘un üç farklı ikili kamera modülü üzerinde çalıştığı iddia ediliyor; bunun amacı açık değil. Belki bir tanesi Galaxy C10 için olabilir. Fakat bir çift selfie kamera için hiçbir konuşma oldu.

Daha önce, pazar analisti Ming-Chi Kuo (sağlam bir sicili var) Galaxy Note 8’in 13MP + 12MP çift kamera (geniş ve telefoto) özelliği olacağını öne sürdü.