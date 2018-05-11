Samsung’un yeni amiral gemisi görevinde olacak olan Galaxy Note 9 akıllı telefonları için geri sayım başladı. Kısa süre sonra yeni seri akıllı telefonların tanıtıma çıktığını görmek mümkün olacak. Muhtemelen yeni seri akıllı telefonların yaz ayları içerisinde piyasaya çıkması bile söz konusu olabilir. Yeni akıllı telefon modeli için tanıtıma kalan sürenin de bir hayli azaldığı düşünülüyor.

Hal böyle olunca Galaxy Note 9 akıllı telefonlarının detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak ise yeni modele ait olduğu belirtilen yeni bir tasarım görsellinin paylaşıldığını gördük. Telefon hakkında çok önemli detayları ortaya çıkarıyor.

Galaxy Note 9 Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Yeni akıllı telefonların tasarımına bakacak olursak, eski seriyle hemen hemen aynı tasarımın kullanıldığını görüyoruz. Yeni modelin ön kısmı tıpkı Note 8 gibi bir dizayna sahip. Beklendiği gibi tamamen çerçevesiz ya da çentik alanı kullanan bir tasarımın kullanılmayacağı görülüyor. Bunun yerine sonsuz ekran teknolojisinin biraz daha geliştirileceğini de görüyoruz.

Çerçeve alanlarının çok daha inceltildiği ve hem üst hem de alt kısımda daha geniş bir ekran alanına yer verildiği dikkat çeken detaylar arasında. Ön kısımda herhangi bir fiziksel tuş olmadığı için bu kısımda ekrana gömülü parmak izi sensörlerinin kullanılacağı görüşü hakim. Tabii ki ekrana gömülü parmak izi sensörlerinin kesinliği konusunda bir bilgi yok. Çünkü paylaşılan görsellerde telefonların arka kapak tasarımıyla ilgili herhangi bir detay ortaya çıkmış değil.

Bu nedenle parmak izi sensörlerinin arka kısma yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini bilmemiz mümkün değil. Galaxy Note 9 akıllı telefonları için paylaşılan görsellerde son dikkat çeken detayında kalemler olduğunu ekleyelim. Telefonun yanında yer alan kalem bu alanda da çok önemli bir değişikliğin olmayacağının işareti. Öyle ki kalem tasarımı yine Note 8 modeliyle oldukça benzer. Yetenekler kısmında nasıl bir değişim olacağını ise tanıtım sonrasında görmemiz mümkün olacak. Şimdilik elde ettiğimiz detaylar bu kadar ile sınırlı.