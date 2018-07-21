Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 9 için önemli detaylar ortaya çıktı. Her ne kadar resmi tanıtım yapılmamış olsa da gerek markanın verdiği ipuçları gerekse de bu zaman kadar kaynaklardan gelen bilgilerle beraber yeni akıllı telefonların neler sunacağı ortaya çıkmış oldu. Fakat tabii ki resmi tanıtım yapılmadan önce yeni model kesin olarak bu özelliklerle geliyor dememiz doğru olmayacaktır.

Bu nedenle yeni model için paylaşılan son detaylara kesin diyemiyoruz. Hatta son olarak bu modelin Lila rengiyle geleceğine ilişkin bilgileri ve görselleri paylaşmıştık. Yine bu bilgileri de kesin olarak doğrulayamıyoruz. Fakat bugün ilk defa bir özellik için doğrulama gündeme geldi. Bu özellik Galaxy Note 9 akıllı telefonlarının batarya kapasitesi oldu.

Galaxy Note 9 Batarya Kapasitesi Ne Kadar Olacak?

Bu kez bilgiler resmi bir belge üzerinde ortaya çıktı. Brezilya’daki Ulusal Telekomünikasyon Ajansı üzerinden ortaya çıkan yeni belgeyle beraberi, bu modelin kaç mAh değerinde batarya sunacağı resmileşti. Belgede yer alan ifadelere göre Galaxy Note 9 akıllı telefonlarının batarya kapasitesi 4000 mAh değerinde olacak.

Uzun süredir tartışılan ve 3000 mAh değerinde kalacağı gibi iddialarla gündeme gelen batarya kapasitesinin 4000 mAh değerinde olacağının ortaya çıkması, şimdiden bir hayli beğeni topladı diyebiliriz. Öyle ki birçok forumda ve birçok sosyal medya hesabında, yeni batarya kapasitesinin yeterli olduğu konusunda geri bildirimler gelmeye başladı.

Yine de tanıtım kesin olmadığı için bu konuda da kesin bilgiler veremiyoruz. Ancak daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, resmi belgede bu ifadelerin ortaya çıkması oldukça olumlu bir işaret gibi gözüküyor.

Belgede batarya kapasitesi için ortaya çıkan detaylar oldukça memnun edici. Fakat tek detay Galaxy Note 9 akıllı telefonlarının 4000 mAh değerinde bataryaya sahip olacağı değil. Bunun dışında yeni modelin Quick Charge 4.0 teknolojisini destekleyecek nadir modellerden biri olması bekleniyor. Bu sayede yeni modelin çok hızlı şarj imkanı sunması oldukça olası. Bunlar içinde detayları ve 9 Ağustos tarihinde yapılacak olan tanıtımı bekliyoruz.