Samsung’un yeni amiral gemisi modeli konumunda olan Galaxy Note 9 akıllı telefonları, gün geçtikçe biraz daha detaylanmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefon modelinde sunulacak olan teknik donanımlar, işletim sistemi ve akıllı kalem özellikleri gibi birçok detayı birkaç aydır konuşuyoruz. Fakat tanıtım yaklaşmaya başladıkça yeni model için en çok konuşulan detay tasarım olmaya başladı. Öyle ki yeni akıllı telefonların tasarım kısmında bazı eleştiriler alabileceği iddia ediliyor.

Note 8 modeline göre önemli bir tasarım farkı sunulmayacağı iddiası ise bu görüşlerin ortaya çıkmasının nedeni. Henüz telefon tanıtılmadı ancak yeni modelin çalışır halde olduğunu ortaya koyan yeni görseller, tasarım için çok önemli detayları ortaya çıkardı.

Galaxy Note 9 Tasarımı Tam Olarak Nasıl Olacak?

Paylaşılan yeni görseller, Galaxy Note 9 modelinin çalışır halde olduğunu ortaya koyuyor. Paylaşılan görsellerde yer alan detaylara göre ise yeni akıllı telefon beklenen tasarıma birebir benzer olarak gelecek. Tıpkı Note 8 akıllı telefon modellerinde olduğu gibi sonsuz ekran teknolojisiyle beraber gelecek olan akıllı telefon, çerçeve bölümünde de hemen hemen aynı detayı sunuyor.

Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yine yeni modelin Note 8 işaretlerini içerdiği görülüyor. Yine telefonun yan yana sıralanmış olan çift arka kamerası bulunacak. Fakat bu kez önemli bir fark da bulunacak ve yeni akıllı telefonun parmak izi sensörleri kameranın hemen altına yerleştirilecek.

Bildiğiniz gibi Note 8 akıllı telefon modelinde parmak izi sensörlerinin yerleşimi, kameraların hemen yanında olarak konumlandırılmıştı. İşte bu kısımda bir güncelleme durumu söz konusu olacak. Bunun dışında genel tasarımın hemen hemen aynı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Yeni modelin tanıtımından önce ortaya çıkan canlı görseller, önemli detayları ortaya çıkarmış oldu. Bir nevi tasarım detaylanmış oldu demek daha doğru olacaktır. Tabii ki yeni modelin tanıtımı yapılmadan, bu tasarımın gerçekten Galaxy Note 9 modeline ait olup olmadığını bilemeyiz. Her ne kadar gelen tüm fotoğraflar aynı tasarımı işaret ediyor olsa da tanıtım sonrasında daha detaylı inceleme yapacağız.