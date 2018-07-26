Galaxy Note 9 Hakkında Farklı Bilgiler Sunan Tanıtım Videoları Yayınlandı!

Bugün Samsung resmi olarak gelecek olan Galaxy Note 9 akıllı telefonu için birkaç video teaser yayınladı. 9 Ağustos‘ta özel bir etkinlikte tanıtılacak telefonun bazı özellikleri açıklandı.

Üç video ortaya çıktı ve her biri Note 9’un belirli bir gücüne odaklandı. Çoğu insan için muhtemelen en önemli olanla başlayalım: pil ömrü. Sızıntı ve söylentiler dahili bir 4000 mAh hücre hakkında konuştular. Son zamanlarda telefon bu sızıntıları doğrular bir şekilde bazı sertifikalarda bu pil kapasitesinde görüldü.

Sıradaki video ise performansı anlatıyor. Galaxy Note 9‘un çok hızlı olduğu ima ediliyor. Bu da Galaxy S9 ve S9 + ile aynı çipleri kullanması gerçeğini göz önünde bulundurursak pek şaşırtıcı değil.

Son olarak cihazın “Depolama Dolu” mesajlarından birini asla görmeyeceğimizi gösteren geniş depolama alanı ile ilgili bir video var.

Bu videolar ile Samsung rakiplerine çok ince mesajlar vermiyor. Ancak ironik kısım tanımladığı birçok konunun kendi ürünlerinin birçoğuna kolayca uygulanabileceğidir.