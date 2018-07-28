Samsung’un yen, gözdesi olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Galaxy Note 9 akıllı telefonları için geri sayım hızlandı. Markanın yeni akıllı telefonları 9 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıttığını görmek mümkün olacak. Yeni amiral gemisi modelinin tanıtımına bu kadar az bir süre kalması nedeniyle Samsung’un bazı detayların sızdırılmasına da engel olamadığını görüyoruz.

Markanın bu konuda özellikler telefonun tasarımının sızdırılmasını engellemekte zorlandığı görülüyor. Bunun dışında tanıtıma çok kısa bir süre kala Galaxy Note 9 aksesuarları içinde bazı görseller ortaya çıktı. Markanın orijinal aksesuarlar olarak sunması beklenen aksesuarlarında önemli detayları ortaya koyduğu görülüyor.

Galaxy Note 9 Aksesuarları Neler?

Aksesuarlar içerisinde yine tanıdık serilerin bulunacağı konusunda bilgiler var. Sızdırılan görsellerde bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yine stand olabilir özelliği ile dikkat çeken Clear View aksesuarının dikkat çektiğini görüyoruz. Bu kılıflara eşlik edecek olan diğer kılıflarında hemen hemen benzer seriler olduğunu göreceğiz.

Bunlar içerisinde Silicone Cover ve LED View Cover gibi kılıflarda bulunacak. Tüm bu kılıf aksesuarları içerisinde en çok dikkat çeken detaylar ise yeni renkler olacak gibi gözüküyor. Öyle ki bu kez kılıflarda çok daha dikkat çekici renkler sunulacak ve bu kez çeşitlilik de çok daha fazla olacak. Sunulacak olan bu yeni renklerle beraber bazı kılıfların ise biraz daha dayanıklı olacağından söz ediliyor.

Paylaşılan tüm bu kılıf görselleriyle beraber ortaya çıkan bazı önemli tasarım detayları da var. Sızdırılan görseller Galaxy Note 9 akıllı telefonları için düşünülen tasarımı doğruluyor. Yine üst kısımda sonsuz ekran tasarımında olan çerçeveler ve yanlardan tamamen çerçevesiz bir ekran tasarımı görülecek.

Bunun dışında telefonların kamera kısmında yapılacak değişiklikte bir kez daha onay aldı. Bu kısımda da yan yana çift kamera kullanılacağı ve kameranın hemen altında parmak izi sensörlerine yer verileceği konusunda tasarım detayları onaylanmış durumda. Tüm aksesuarlar ve daha fazlası için tanıtımı bekliyoruz. Şimdilik detaylar bu şekilde.