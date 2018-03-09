Samsung’un son amiral gemisi serisi olan Galaxy S9 akıllı telefonları çok kısa bir süre içerisinde tanıtıldı. Galaxy S9 serisinin tanıtılmasının ardından gözler bu kez Galaxy Note 9 akıllı telefonlarına çevrildi. Samsung’un geniş ekranlı ve kalem destekli amiral gemisi modelinin devamı olacak olan Galaxy Note 9 akıllı telefonlarıyla ilgili olarak ise yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonlar hakkında KGI analisti Ming Chi Kuo tarafından bir açıklama geldi.

Galaxy Note 9 Parmak İzi Sensörleri İçin Yeni İddia

Ünlü analist tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Note 9 serisi için beklenen gerçekleşmeyecek. Telefonların parmak izi sensörlerinin ekrana entegre olarak gelmesi bekleniyordu. Ekrana entegre olarak gelecek olan parmak izi sensörlerinin, birçok özel teknolojiyi de beraberinde getirmesi gibi bir durum söz konusu olmuştu.

Fakat ünlü analist tarafından bu konuda paylaşılan yeni bilgiler, yeni telefona yeni parmak izi sisteminin yetişmeyeceğini gösteriyor. KGI analistine göre, teknik zorluklar ve bazı güvenlik sorunları nedeniyle Galaxy Note 9 akıllı telefonlarında ekrana gömülü parmak izi sensörleri bulunmayacak.

Daha önce Galaxy S9 akıllı telefonları içinde iddialarda yer alan ancak bir türlü kullanımı açıklanmayan ekrana entegre parmak izi sensörleri için Samsung’un acele etmeyeceği belirtiliyor. Şu an Vivo başta olmak üzere birçok marka ekrana entegre parmak izi sensörlerini kullanmaya başladı. KGI analisti tarafından gelen bilgiler de bu durumu kanıtlar niteliğinde.

Yeni akıllı telefonların tanıtımı sonrasında daha detaylı bilgiler elde etmek mümkün olacak ancak şu an için yine arka kapağa konumlandırılmış olan parmak izi sensörlerini bekliyoruz. Tanıtımın ise yaz aylarında yapılacağını da eklemiş olalım. Şimdilik elde edilen bilgiler bu kadar ile sınırlı. Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.