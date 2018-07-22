Tanıtımı günden güne yaklaşan Galaxy Note 9 akıllı telefonlarının yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak serinin yeni bir renginin ve batarya kapasitesinin ortaya çıktığından söz etmiştik. Batarya kapasitesi konusunda yapılan paylaşımda yeni modelin 4000 mAh değerinde bir bataryasının olacağı ve bu bataryanın yanında hızlı şarj ile kablosuz şarj desteklerinin bulunacağı da açıklanmıştı.

Tüm bu açıklamaların ardından ise merakla beklenen Galaxy Note 9 akıllı telefonlarının, yeni kablosuz şarj standı ortaya çıktı. Samsung’un resmi ürünü olarak ortaya çıkan ve kutu görselleri paylaşılan cihazların detaylarına geçelim.

Galaxy Note 9 Kablosuz Şarj Cihazı

Samsung’un resmi üretim ürünlerinden biri olması beklenen Galaxy Note 9 kablosuz şarj standıyla beraber önemli ayrıntılarda ortaya çıkmış oldu. Serinin kutusuna ait olduğu belirtilen görsellerde yer alan detaylara göre bu model Galaxy Note 9 için özel üretilecek ancak diğer serilere de destek verecek. Wireless Charger Duo olarak adlandırıldığı görülen yeni şarj cihazının, aynı anda birden fazla telefonu kablosuz olarak şarj etme özelliği de bulunacak.

İddialara göre bu cihazla beraber iki ayrı akıllı telefonu aynı anda şarj etmek tek ayrıcalık olmayacak. Bilgilere göre bu modelin Galaxy Watch içinde kullanılması mümkün olacak. Yani Samsung’un yeni tanıtması beklenen akıllı saat modeli içinde kablosuz şarj desteğinin geleceğini görebiliyoruz. Paylaşılan kutuda yer alan görsellerde de yeni akıllı saat modelinin yer aldığı görülüyor. Tabii ki bir görsel olarak değil ancak ifade olarak resmi desteğin bulunduğundan söz ediliyor.

Yeni modelin Galaxy S9 ve S9 Plus akıllı telefonları içinde desteğinin bulunması beklentisi var. Ancak daha eski seriler için desteği gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgimiz yok. Muhtemelen yeni ürünün tanıtımı da Galaxy Note 9 akıllı telefonlarıyla beraber yapılacak. Tanıtımın hemen sonrasında kablosuz şarj cihazı konusunda da önemli bilgilere erişme şansımız olacak. Şimdilik teknik özellikler kısmında da çok önemli detayları bilemiyoruz. Cihazın kaç W değerinde olacağı gibi bilgileri, tanıtım sonrasında öğrenmemiz mümkün olacak.