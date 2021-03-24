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Galaxy Note 9, Mart 2021 Güncellemesini Alıyor!

Yunus Emre Çakır

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Samsung Galaxy Note 9

Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni amiral gemisi serisini piyasaya sürmüştü. En son olarak ise geçtiğimiz haftalarda şirket yeni orta segment A serisi cihazlarını sunmuştu. Bugün ise şirket yeni modellerinin yanı sıra eski cihazlarını unutmayarak güncelleme göndermeye başladı.

Bilindiği üzere şirket değiştirdiği güncelleme politikası sebebiyle eski cihazlarını da güncel tutmaya devam ediyor. Bugünkü güncelleme Galaxy Note 9 için Mart 2021 güvenlik yamasını içeriyor. Şuan için Güney Kore pazarında sunulan güncelleme eğer yazılımsal bir hata olmazsa ilerleyen günlerde küresel pazara yayılacaktır.

Samsung Galaxy Note 9

N960NKSU3FUC1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, içerisinde sadece Mart 2021 güvenlik yamasını içermiyor. Bir de Google’ın ürünlerinde gelen hata düzeltmelerini ve çeşitli iyileştirmelerde güncellemenin içerisinde yer alıyor. Ayrıca güncelleme Exynos 990 yonga setinin meydana getirdiği üç önemli güvenlik açığını kapatmanın yanı sıra 16 güvenlik açığına da yönelik düzeltmeler içeriyor.

Eğer bir Galaxy Note 9 kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme sekmesini sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Galaxy Note 9, 2018 yılında Android 8.1 ile sunulmuş ve geçtiğimiz yıl Android 10 tabanlı One UI 2.5 güncellemesini almıştı. Bugün hala böyle çalışan cihaz geçtiğimiz Şubat ayın güvenlik yaması almıştı ve bugün Mart 2021 güvenlik yamasına kavuştu.

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