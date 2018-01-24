Samsung için çok yoğun bir dönem geliyor. Marka bir yandan yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak bir diğer yandan ise bir sonraki nesil Note modeli üzerinde çalışmalar yoğunlaşacak. Sürekli yeni iddialar ile gündeme gelen yeni amiral gemisi akıllı telefonlar bir yana, Samsung’un şimdiden Galaxy Note 9 modeli üzerinde yaptığı çalışmaları gösteren detaylarda paylaşılmaya başlandı.

Bu noktada markanın yeni akıllı telefonlarının, yeni bir patent görsellerinin ortaya çıktığı ve bu yeni patent görselinin beklenen teknolojiler hakkında önemli bilgiler verildiği ortaya çıktı.

Galaxy Note 9 Nasıl Bir Teknoloji Kullanacak?

Patent görsellerinin Galaxy Note 9 modeline ait olduğunu işaret eden bilgiler, S Pen Stylus kalemlerini işaret ediyor. Akıllı kalem olarak gelecek olan ve artık yenileneceği belirtilen kalemlerin, dokunmatik yüzey algılama özelliklerinin de geliştirileceği düşünülüyor.

Mevcut en güncel seride sunulan 4.096 basınç hassaslığının, bu modelle beraber iki katına kadar artması gündeme gelebilir. Bunun dışında da Galaxy Note 9 patent görsellerine göre akıllı kalem artık parmaklarla beraber kullanılabilecek. Parmaklarla, akıllı kalemler aynı anda kullanılabilecek ve bunun için bir uyum sisteminin de sunulması sağlanacak.

Mesela çizim yaptığını zaman, parmak fonksiyonunu silgi olarak atamak ve bir yandan çizime devam ederken bir yandan parmaklarınızla düzenlemeler yapmak mümkün olacak. Bunun için sunulacak sistem daha ne gibi donanım artıları içerecek ya da yazılım kısmında nasıl farklar sunacak? Bilmek oldukça zor.

Bunun dışında ekran kısmında da bazı iyileştirmelerin ve beklentilerin üzerinde durulduğunu ekleyelim. Buna göre yeni akıllı telefonların 6.3 inç ekran boyutuna sahip olması, Super AMOLED ekran kullanması ve çözünürlük değerlerinin de eski modellere göre bir hayli artış göstermesi muhtemelen.

Tabii ki bu sistemlerin nasıl şekilleneceğini Samsung açıklayacak. Fakat şimdiden Galaxy Note 9 için gelen bu iddiaların kullanıcıları heyecanlandırdığı kesin. Yeni modelin tanıtımı için ise muhtemelen Sonbahar aylarına kadar beklemek gerekebilir. Bir sürpriz olmazsa yeni modelde bu sene içerisinde tanıtılacak Samsung telefonları arasında yer alıyor. Tanıtım tarihi açıklandığında sitemizden bilgi vereceğiz.