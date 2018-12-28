Android 9.0 Pie güncellemesi, Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri için beklenenden daha erken tarihte geldi. Bu nedenle, Note 9 gibi diğer amiral gemileri kullanıcılarının kendi güncellemelerini almak için de uzun süre bekleyeceklerini sanıyorlardı. Taa ki Şubat 2019 da yayınlamasını bile düşünmekteydiler. Ancak durum değişti.

Samsung’un resmi sitelerinden birisinde yayınlanma tarihi ilk defa ortaya çıkmıştır. Web sitesindeki bazı yeni bilgilere göre yani Galaxy Note 9, 15 Ocak’ta güncellemeyi alacaktır. Şu an test aşamasında olduğu için bu durumun 15 Ocağa kadar devam etmesi söz konusudur.

Elbette, sürüm hala test aşamasındadır ve eğer yeni hatalar keşfedilirse, sürümün yayınlanma tarihi değişebilir. Ancak, hem Galaxy S9 hem de S9 Plus modelleri Android Pie’yi sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. Bu yüzden de Galaxy Note 9 ile ilgili sorunların tarihi değiştirme gibi bir sorun yaratacağını düşünmüyoruz.

Note

15 Ocak’ta yayınlanan sürüm yeterince yakın gibi görünse de, dünya genelinde bölgelerden bölgelere farklılık göstereceği için, yine de ulaşması biraz zaman alabilir. Yukarıda paylaşılan görüntüye göre, ayrıca Galaxy S8, S8 Plus ve Galaxy Note 8 gibi daha eski amiral gemileri de belirtilen tarihte güncellemeyi alabilecek.