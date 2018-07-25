Samsung’un yeni amiral gemisi modeli için hazırlıklar hızlandı. Yeni amiral gemisi akıllı telefonun 9 Ağustos tarihinde tanıtılacağını göreceğiz. Yeni modelin tanıtımının bu kadar yakın olması, Galaxy Note 9 modeli için çok önemli detayların ortaya çıkmasına neden oldu.

Yeni akıllı telefonların renkleri, telefonlarda kullanılacak olan tasarım ve yeni modelin kamera sistemleri gibi çok önemli detayların ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Sürpriz bir şekilde akıllı saat modeli ve kablosuz şarj stantlarının da ortaya çıktığı belirtilen akıllı telefonların, bu kez ise satış tarihi için açıklamalar ortaya çıktı.

Galaxy Note 9 Daha Erken Satışa Çıkabilir

Son yapılan açıklamalara göre bu model beklenenden daha erken satışa çıkacak. Yeni akıllı telefonların 9 Ağustos tarihinde tanıtıldığını göreceğiz ancak satışa çıkış tarihi için Eylül ayını beklemenin gerekmediğinden söz ediliyor. Bunun yerine Galaxy S9 serisinde istediği kadar satış rakamı elde edemeyen Samsung’un, Galaxy Note 9 satışlarını öne çekeceğinden söz ediliyor.

Satışların ne zaman başlayacağı konusunda kesin bilgiler yok. Zaten açıklamaları yapan doğrudan Samsung değil. Açıklamalara markaya yakın kaynaklar tarafından geliyor. Net tarih olmasa bile çıkış tarihi için tanıtımın hemen sonrası gösteriliyor. Yani tanıtımla beraber en azından ön siparişlerin açılacağı konusunda bilgiler var.

Ülkemizde de satışlarının erkenden başlaması beklenen akıllı telefon modelinin, fiyatı kısmında ise beklentiler biraz yüksek. Markanın bu modelde Note 8 serisinden bir tık daha pahalı bir rakam belirleyeceğinden söz ediliyor.

Son dönemde 1000 Euro gibi bir Avrupa fiyatının olacağı iddiaları gündemde. Fiyat ve çıkış tarihi konusunda kesin bilgileri öğrenmek için 9 Ağustos tanıtım tarihini beklememiz gerekecek. Tanıtım sonrasında yeni modelin tüm detaylarını sitemizde bulabilirsiniz. Özellikle fiyat açıklamalarını merakla bekliyoruz. Detaylar için sitemizi takip etmeye devam edin.