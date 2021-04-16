Galaxy Note 9, Nisan 2021 Güncellemesini Alıyor!

Samsung değiştirdiği güncelleme politikası ile birlikte artık birçok cihazını güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket en son Z Flip’e gönderdiği Nisan 2021 güvenlik yamasını bugün Galaxy Note 9 için sunmaya başladı. N9600ZHS7FUD1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme Güney Amerika ülkelerinde indirilebilir durumda.

Ancak yazılımsal bir sorun çıkmazsa ilerleyen günlerde hızlı bir şekilde küresel pazara yayılacaktır. Sizde bir Galaxy Note 9 kullanıyorsanız eğer telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Şirketin ilk olarak Çin’e sunması beklenen güncelleme beklenen gibi olmadı ve ilk olarak Güney Amerika ülkelerine gönderildi.





Yeni güncelleme ile birlikte Galaxy Note 9‘un Android sürümünde ve One UI kullanıcı arayüzünde meydana gelen birçok güvenlik açığı kapatılmış oldu. Bununla birlikte cihazda bazı performans iyileştirmeleri de yapılmış durumda.

Samsung, Galaxy Note 9‘u yeni Android 12 güncelleme listesine almamış olsa da şirket bu modelini 16 ay daha güncelleyeceğini açıkladı. Bu güncellemeler, hata düzeltmeler, performans iyileştirmeleri ve güvenlik yaması şeklinde olacaktır. Şuan için Galaxy Note 9 serisinin tüm üyeleri bu güncellemelerden faydalanacaktır. Ancak 16 ay sonra bu serininde fişi çekilmiş olacak.