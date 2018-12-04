Kayıtlar geçen hafta yayınlanmış olsa da, Samsung Galaxy Note 9 için Android 9 Pie beta sürümünün kullanıma sunulmamıştı. Kullanıcılar aslında bu gün yeni yeni güncellemeyi telefonlarına yüklemeye başladı. Samsung Galaxy Note 9 için yayınlanan yeni Android Pie yazılım güncellemesi, Kasım ayının güvenlik yamalarını ve tabiki uzun süredir beklenilen One UI arayüzünü beraberine getiriyor.

Şimdilik sadece Almanya ve Hindistan sürümleri için yayınlanan sürümü mevcut. Ancak, Samsung’un yeni arayüzünün beta sürümünü, Samsung tarafından geliştirilen bir program ile test edebilirsiniz. Tabiki şimdilik bu iki ülke yayınlanan güncellemenin dünya çapında yayılması biraz daha zaman alır. Bunu dikkate almalısınız.

Samsung’un yeni One UI arabirimi oldukça ilgi çekicidir. Zira sadece bir akıllı telefonun tek elle kullanılabilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda görsel kişiselleştirmeleri de içerir. Bunun yanı sıra Android Pie sürümünün yeni özelliklerini de beraberinde getirir.

En ilginç kısım ise, arayüzün iki öğeye ayrılmasıdır. Bu kısımLar etkileşimli ve görüntülenebilir kısım olarak düzenlenmiştir. Etkileşimli bölüm, telefonun yarısından alt kısmına kadar ki bir alanı kaplarken, görüntülenebilir kısım, üst yarıdır. Bu, kullanıcıların ekranın en üst köşesinde bulunan uygulamaların, çok kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlayarak, tek elle kullanıma yardımcı olur. Ama bu sadece büyük bir değişiklik, gelecek yıl için sabırsızlanacak çok daha fazla şey olacak.