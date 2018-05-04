Samsung’un yeni nesil akıllı telefonlarında parmak izi sistemlerinin değişeceği iddiası neredeyse 2 senedir konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Öncelikle Note 8 akıllı telefonlarında parmak izi sensörlerinin ekrana gömüleceği iddiasını gördük. Fakat bu iddialar telefonların tanıtılmasıyla beraber son buldu. Samsung yine standart parmak izi sensörlerini kullanmayı tercih etti. Bunun hemen sonrasında bir başka amiral gemisi modeli olan Galaxy S9 serilerinde ekrana gömülü parmak izi sistemi sunulacağı iddia edilmişti. Tanıtımdan sonra bu iddialarda boşa çıktı. Ardı ardına gelen tüm iddialara rağmen ekrana gömülü parmak izi sistemini görmek mümkün olmadı. Şimdi ise Galaxy Note 9 modeli için aynı iddialar konuşulmaya başlandı ve bu kez görsellerle desteklenen bir bilgi var.

Galaxy Note 9 Ekrana Gömülü Parmak İzi Mi Kullanacak?

Bir süredir gündeme geliyor ancak bu kez Galaxy Note 9 parmak izi sistemi için yeni görseller yayınlandı. Yayınlanan görsellerde yeni akıllı telefonların Synaptics Clear ID sistemini kullanacağı görülüyor.

Daha önce Vivo X20 modelinde kullanıldığını gördüğümüz yeni parmak izi sisteminin, Galaxy Note 9 akıllı telefonlarında da yer alacağı belirtiliyor. Yeni parmak izi sistemlerinin ne kadar başarılı olacağı konusunda tartışmalar devam ediyor ancak bu görsellere bakacak olursak doğrudan ekran üzerine sabit bir parmak izi teknolojisi gelecek.

Kullanıcılar kilit açmak için doğrudan ekran yüzeyini kullanacaklar. Bunun dışında ikinci bir parmak izi sisteminin bulunup bulunmayacağı konusunda bir bilgi yok. Görsellere bakacak olursak ön kısımda sanal butonlara ve fiziksel bir tuşa yer verilecek. Bu beklenti doğru bir beklenti mi bilinmez ama arka kısımda ikinci bir parmak izi sensörü olabileceği iddiası da var.

Bunun dışında yeni modelin yine İris tarayıcısı ve yüz tanıma kilit açma özelliklerinin de bulunacağından söz ediliyor. Galaxy Note 9 modeli için ortaya atılan tüm bu iddiaların ne kadar gerçeği yansıttığını zaman gösterecek. Yaz sonuna doğru yapılması beklenen tanıtımdan sonra tüm bu soruların cevapları da ortaya çıkmış olacak.