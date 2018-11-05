Galaxy Note 9 yeni rengi ile ortaya çıktı. Samsung Galaxy Note 9‘un Bulutumsu Gümüş (Cloud Silver) rengi ile tanıtılmasından sonra, amiral gemisi akıllı telefonu için bir başka renk çeşidi olan Apak (Pure White) ile piyasaya sürülecek. Sızan bilgiyi ortaya çıkaran Evan Blass, Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonunun yeni Apak rengi ile geleceğini açıkladı. Genelde teknoloji hakkında sızan bilgilerde Evan Blass kendisine oldukça güveniyor fakat bu bilgi için emin olmadığını da belirtti.

Apak Galaxy Note 9 gerçekten piyasaya sürülürse 2015 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note 5 akıllı telefonun ardından beyaz renk tonu ile sunulan ilk Galaxy Note serisi akıllı telefonu olacak.

Şu anda Galaxy Note 9’un Apak renk çeşidi hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu nedenle dünya üzerindeki bütün pazarlarda olup olmayacağı ya da yalnızca belirli pazarlarda kullanıma sunulacağından emin değiliz. Şuan Bulutsu Gümüş renk çeşidi sadece ABD pazarı ile sınırlandırılmıştır.

Samsung Galaxy Note 9 renk seçenekleri arasında şu anda Metalik Bakır, Lavanta Moru, Okyanus Mavisi, Geceyarısı Siyahı, ve Bulutsu Gümüş olmak üzere 5 temel renk vardır.

Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonunun teknik özelliklerine kısaca değinmekte fayda var. Gorilla Glass 5 cam ile korunmaktadır. Dörtlü HD çözünürlük desteği sunan Infinity Ekranlı 6.4 inç S-AMOLED ekrana sahiptir. Qualcomm’un Snapdragon 845 octa-core işlemcisi bazı pazarlarda cihaza güç sağlarken, diğer pazarlarda ise kendi Exynos 9810 yonga seti ile desteklenmektedir.

Telefonun bir modeli 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahipken, diğeri ise 8GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahiptir. Arka panelinde 12 megapiksellik kamera kurulumundan oluşan ikili kamera özelliği vardır. Ön panele bakacak olursak 8 megapiksellik selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

Android Oreo işletim sistemini şirketin kendi özel Samsung UX‘i ile birlikte kullanıma sunuyor. IP68 sınıfı cihaz hızlı şarj teknolojisini de destekleyen 4,000mAh’lık bir batarya ile geliyor.