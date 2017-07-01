Galaxy Note FE Çıkış Tarihi Kesinleşti

Yenilenmiş Samsung Galaxy Note7, diğer adıyla Galaxy Note FE‘yi daha önce bildirildiği gibi 7 Temmuz‘da piyasaya sürülecek. Onay, Kore’ye gönderilen LG Uplus (LG Corporation’ın bir parçası) tarafından Facebook’ta yayımlandı ve ardından hemen kaldırıldı.

Neyseki resmi tarihi görmeyi başardık. 7 Temmuz tarihinin yanı sıra cihazın sınırlı miktarda olduğu da belirtildi. Post, ayrıca, Korece olduğu için diğer ayrıntıları tam olarak anlamadık. Fakat Note FE‘nin bugün 6 Temmuz’a kadar ön siparişte olacağını da açıkladı ve bunu Google Çeviri ile öğrendik.

Kore mağazalarında afişler bile çıktı. Özellikle, kesin tarihini söylemeseler de, görünüşe göre, şirketin pazarlama ekibinde sosyal medyadan sorumlu arkadaş, haber yaymak için çok istekli.