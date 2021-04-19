Galaxy Note FE, Nisan 2021 Güncellemesini Alıyor!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, şu sıralar yeni modellerini tanıtmakla meşgul oluyor gözükse de şirket öte yandan daha önce sunduğu modelleri güncellemeyi ihmal etmiyor. Bilindiği üzere şirket güncelleme politikasını geçtiğimiz yıldan beri genişletmeye ve birçok eski cihazını güncellemeye devam ediyor. Bunun en büyük göstergesi ise bugün gerçekleşti.

Şirket bundan tam dört yıl önce piyasaya ilk olarak Android 7.1, Android 8.0 ve daha sonra Android 9.0‘ı sunduğu ve güncellemesini durdurduğu Galaxy Note FE cihazına yeni Nisan 2021 güvenlik yamasını göndermeye başladı.

Yeni Nisan 2021 güvenlik yamasını N935FXXS8CUD1 sürüm numarasıyla birlikte ilk olarak Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland ve Vietnam’da ki Galaxy Note FE (SM-N935F) cihazlarına sunulmaya başladı. Eğer ilerleyen günlerde yazılımsal bir sorun olmazsa güncellemenin diğer küresel pazarlara da yayılması bekleniyor. Eğer bir Galaxy Note FE kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Güncelleme ile birlikte cihazın içerisinde hem Android hem de One UI arayüzünde meydana gelen güvenlik açıkları kapatılmış oluyor. Şuan için resmi bir güncelleme günlüğü yayınlanmış durumda değil ancak gelen bilgilere göre güncelleme aynı zamanda birçok hata düzeltmesini de beraberinde getiriyor.