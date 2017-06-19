Galaxy Note FE Performans testi

Yenilenmiş Galaxy Note7 – Note7R veya Note FE diye adlandırabiliriz. Geekbench test performansları yayınlandı. İyi bir canavarın bir Exynos 8890 kalbe sahip olduğunu kolayca anlayacaksınız. Rakiplerine fark mı atıyor yoksa benzer seviyelerde mi?

Gösterge, orijinal model ile aynı hızda 1,6 GHz frekanslı bir işlemci tespit etti. Maalesef, daha yetenekli bir versiyonun saat hızını tespit etmedi. RAM beklendiği gibi 4GB olarak ve değişmeden geliyor.

İşte işlemci bazı yeni high-end ürünleriyle nasıl kıyaslandığı.

Skorlar şaşırtıcı derecede sağlam – Galaxy S8 çifti içindeki Exynos 8895 yongasetinin ve Snapdragon 835‘in yakınında. Yonga seti çok iyi optimize edilmiş gibi görünüyor, daha küçük pil kapasitesi, Samsung’un güç tasarrufu için yongasetini aşağı çekmesini sağlamıyor gibi görünüyor.

SM-N935S‘nin en son kıstas değeri önemli derecede düşük (1.000 / 4.000 aralığında). Tek seferlik bir sonuçtur, bu yüzden onu yok sayacağız. Bunun Geekbench 4.1 olduğunu, önceki sürümlerin (v4.0 ve özellikle v3.0) karşılaştırılabilir olmadığını unutmayın.