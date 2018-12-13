Bu gün ortaya çıkan son rapolarda, önümüzdeki yıl Şubat ayında resmi olarak tanıtımları yapılacak olan yaklaşan Samsung Galaxy S10 serisini üyelerinin fiyatları orta çıktı. Galaxy S10 Lite, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G modellerinin birçok detayını gün yüzüne çıkardı.

Büyük bir teknoloji perakendecisi olan Gizmodo UK’dan alınan bilgilere dayanarak, Galaxy S10 serisinin fiyatlandırma ve çıkış tarihi hakkında bazı önemli bilgileri paylaştı.

Samsung Galaxy S10 Tanıtım Tarihi

Samsung, her yıl düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) teknoloji fuarı öncesinde Galaxy S serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtmak için özel bir etkinlik düzenlediği bilinmektedir. Yayınlanan bilgilere göre Güney Koreli şirket, Samsung SX serisini duyurmak için Samsung Unpacked etkinliği düzenleyecek. MWC 2019 teknoloji fuarı 25-28 Şubat tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek.

Samsung Galaxy S10 Ön Sipariş ve Çıkış Tarihi

20 Şubat tanıtımından sonra sonra Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus’ın ön siparişlerde sunulması bekleniyor. İlk defa mağazalarda ki yerini ise S10 serisi 8 Mart’ta alacak. Şimdilik sadece ilk tanıtımının yapılması.

Samsung Galaxy S10 Fiyatı ve Sürümleri

Galaxy S10 Lite (SM-G70F), 18.5:9 en-boy oranı ve QuadHD çözünürlüğe sahip, düz 5.8 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacak. Bu akıllı telefonun bir ekran üzeri kamera deliği özelliği yoktur. Ön tarafta tek bir kamera ve arkadaki çift kameralar olacak. Başlangıç fiyatı 882 Dolar‘dan olması bekliniyor.

Galaxy S10 (SM-G73F), 6.1 inç boyutunda bir ekranı bulunur ve ekran içi kamera deliğine sahip olacak. QHD+ çözünürlük ve 19:9 en boy oranı olan kavisli bir S-AMOLED ekranı var. S10, tek bir ön kamera ve arkada üçlü kamera kurulumu ile donatılacak. Toplamda 1,008 Dolar ile mağazalara ulaşması bekleniyor.

Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F), ön tarafında çift kamera barındıran bir ekran deliğine sahip olacak. Üçlü arka kamera kurulumu ise arka tarafı donatacak. S10 ve S10 Plus, üçlü kamera sistemlerinde standart, geniş ve telefoto lensleri bulunacak. Akıllı telefon, QHD+ çözünürlük ve 19:9 en boy oranı olan daha büyük bir 6.4 inç S-AMOLED ekranı bünyesinde bulunduracak. S10 Plus’ın 128GB, 512GB ve 1TB depolama boyutlarına ulaşması bekleniyor. Bu modellerin sırasıyla 1,135 Dolar, 1,388 Dolar ve 1,771 Dolar olarak fiyatlandığı söyleniyor.