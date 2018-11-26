Geçen ay ileri sürülen bir yazıda Samsung Galaxy S10‘un en yüksek yapılandırmasında 12GB’a kadar RAM desteğinin bulunacağı ifade edilmişti. Ancak bu söylentinin analiz firmasının öngörüsü olduğu ve bir sızıntı olmadığını doğrulanmıştı.

Ancak bugün, GF Securities tarafından yayınlanan yeni bir raporda, Galaxy S10’un sürümlerinden birinin 12GB RAM ve 1TB depolama kapasitesine sahip olacağı ifade edildi. Muhtemelen bu özellikler yaklaşan büyük bir 6.7-inç ekrana sahip olacak Galaxy S10 5G modeline karşılık geliyor.

Bazı önceki sızıntılar ise bu telefonun model numarasının SM-G75FC olacağını ve 512GB depolama alanına sahip olacağını ilersi sürmüştü. Ancak telefonun sonunda 512GB veya 1TB depolama alanına sahip olup olmayacağı yakında belli olacaktır.

Galaxy S10 5G’nin arka paneli, beyaz veya siyah seramikten yapılacak. Ayrıca dört kamera kurulumuna sahip olacağı da orta çıkan söylentiler arasında.

Yine ortaya çıkan bir sızıntı haberde Samsung Galaxy S10 telefonunun TOF (Time-Of-Flight) tabanlı bir 3D algılama modülü ile donatılıcağı ifade edilmişti. Modül, kızıl ötesi ışığın nesneye ulaşması ve yansıtılması için gereken süreyi ölçerek derinliği hesaplayan bir teknolojiyi içeriyor.