Samsung’un uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonları sonunda ortaya çıktı. Sadece Samsung’un değil, amiral gemisi akıllı telefon modelleri içerisinde Android kralı olarak adlandırılan yeni serinin özellikleri ise ilgi odağı oldu. Hemen yeni seri akıllı telefonların nasıl bir tasarıma sahip olduğuna ve özelliklerinin neler olduğuna geçelim.

Galaxy S10 Tasarım Özellikleri

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında önemli farkları bulunuyor. Mevcut Samsung tasarımlarından farklı olarak bu seride Infinity ekran tasarımına geçiş yapılıyor. Infinity O ekran tasarımı ile gelen akıllı telefonların ekrana gömülü kamerası dikkat çekmekte.

Hassas lazer kesim kullanılarak hazırlanmış olan ön kamera, genel kullanım alanını da etkilemiyor. Telefonun her iki tarafından kavisli ekran yapısının kullanılmaya devam edildiğini belirtelim.

Arka kapak kısmında ise üçlü kamera kurulumunun dikkat çektiğini görüyoruz. Kamera alanı biraz daha dışa doğru çıkmış bir şekilde karşımıza geliyor ve bu kısımda metal çerçeve kullanımına yer verilmiş.

Seramik kaplamalı arka yüzey kullanan modeliyle öne çıkacak olan akıllı telefonların, cilalı metal çerçeve kullanması da büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Renk seçenekleri kısmında ise prizma siyah ve prizma beyaz renk seçeneklerine yer veriliyor. Prizma renk seçeneği olarak gösterilen özel renklerin görüntüye artısı ise tartışılmaz.

Samsung Galaxy S10 Ekran Özellikleri

Yeni modelin ekran özelliklerine geçiş yapalım. Ekran kısmında da çok başarılı bir seri olarak karşımıza çıkan yeni akıllı telefonlar, Dinamik AMOLED adı verilen ekranları kullanıyor. Yeni nesil ekranlar, HDR10+ sertifikasına sahip ve hemen hemen her görüntüde maksimum gerçek renkler için dinamik tonlama yapıyor.

Gerçek lensler ve dinamik ton haritalama özelliklerini sunan akıllı ekranlar boyut kısmında ise 6.1 inçlik bir panelle karşımıza çıkıyor. 6.1 inçlik kavisli ekranlara sahip olan akıllı telefon 19:9 ekran formatında ve Quad HD+ çözünürlük değerine sahip.

3040 X 1440 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranların 550 PPi değeri bulunuyor. Bu değerle beraber görüntü kalitesini arttırmak adına Samsung’un özel teknolojileri de kullanılıyor.

Ekran konusunda dikkat çeken teknolojilerden birisi de Ultrasonik parmak izi teknolojisi. Üst düzey bir güvenlik sunan parmak izi sensörleri, parmak izinin tüm 3D kıvrımlarını algılıyor ve en az hata ile maksimum güvenlik sağlıyor. Söz konusu teknolojide 4 farklı parmak izine kadar tanımlama yapabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy S10 Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının teknik özellikler kısmında da yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını yansıttığı görülüyor. Bu seride Exynos 9820 işlemcileri ve Snapdragon 855 işlemcileri kullanılıyor. Her iki işlemci modeliyle beraber gelen akıllı telefonların ülkemizde satılan modellerinde ise Exynos 9820 işlemcilerine yer veriliyor.

8 nm LPP FinFET üretim teknolojisinde olan işlemcilerin 2.7 GHz hız değeri bulunuyor ve 2+2 + 4 çekirdek dizilimine yer veriliyor. 2 adet çekirdek kısmında 2.3 GHz, 2 adet çekirdek 2.7 GHz hızında çalışıyor ve 4 çekirdek de 1.9 GHz hızında çalışıyor.

Grafik birimi kısmında ise Mali G76 MP12 GPU serisine yer veriliyor. Yine işlemcilere eşlik eden grafik biriminin genel olarak yüksek performans değerlerine sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. RAM bellek kısmında ise 8 GB RAM bellek kullanılıyor. 128 GB depolama birimi de yine RAM bellek miktarına eşlik eden değerler arasında.

Samsung Galaxy S10 Kamera Özellikleri

Üçlü arka kamera kullanan akıllı telefon modellerinden biri olan Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının 12 MP değerinde ana kamerası bulunuyor. f/1.5 ile f/2.4 diyafram açıklığı değerine sahip olan ana kameranın dışında ikinci kameranın da 12 MP değerinde olduğunu görüyoruz.

f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan ikinci kameranın yanında telefoto kamerasının ise 16 MP değerinde olduğunu görüyoruz. Yine ultra geniş açılı bu kameralarında f/2.2 diyafram değerine sahip olduğunu görüyoruz.

2x optik yakınlaştırma ve 10x dijital yaklaştırma sunan arka kameraların ön kısımda ise 10 MP değerinde bir kamera ile desteklendiğini görüyoruz. 80 derece görüş açısına sahip olan akıllı telefonların ön kamerası kısmında f/1.9 diyafram açıklık değeri de bulunduğunu ekleyelim. 123 derece geniş açılı, insan gözüne yakın değerler sunan kameraların HDR10+ video kayıt özelliği bulunuyor. İşlemcilerde yer alan NPU birimi sayesinde bu şekilde bir kayıt teknolojisine yer veriliyor.

Ekstralar ve Fiyat

3400 mAh değerinde bataryası, NFC desteği, Android 9 işletim sistemi gibi artı özellikleri dikkat çeken akıllı telefonun fiyatı ise 6599 TL olarak açıklandı. Bu rakam 128 GB depolama alanına sahip olan standart model için geçerli.