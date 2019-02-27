Galaxy S10 Çıkış Tarihinde Değişiklik Yapıldı!

Koreli dev, geçtiğimiz hafta 2019 yılının eşsiz özelliklerle gelen yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Samsung, Galaxy S10, S10 Plus ve S10e modellerini en yeni özelliklerle tanıttı.

Aynı zamanda şirket, dünyanın ilk ticari katlanabilir cihazı olan Galaxy Fold‘u 2019’un ikinci çeyreğinde piyasaya süreceğini açıkladı. İlk olarak piyasa Galaxy S10 modelleri sürülecek. Ön siparişlerinin başlamış olmasına rağmen 8 Mart’ta çevrim dışı pazarlarda yerini alacaktı.

Ancal son açıklamalara rağmen, Koreli teknoloji devi bazı gönderilerin 8 Mart’tan daha da ileri bir tarihte gönderileceğini ifade etti. Kısacası bazı Galaxy S10 modelleri için sevkiyat tarihlerinde ufak bir değişiklikler yapıldı.

Samsung’un resmi web sitesine göre, şirket hem Galaxy S10 128GB hem de Galaxy S10 Plus 128GB modellerinin gönderilerini geciktirecek. Yeni yayına göre, her iki cihaz da tercih ettiğiniz renge bağlı olarak 15 Mart‘ta veya 22 Mart‘ta gönderilecek.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S10 Plus Ön İncelemesi

Samsung, hangi renklerin daha önce gönderileceğini ve hangisinin daha fazla gecikme göreceğini netleştirmedi. Bu arada, 512GB dahili depolama alan Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinin tarihi yine aynı.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S10 Ön İncelemesi

Bu cihazlar 7 Mart‘ta gönderime başlayacaklar. Düşük fiyatlı Galaxy S10e bile gecikmeden satışa sunulacak. Sorun yalnızca 128 GB Dahili Depolama sürümleri için devam ediyor.