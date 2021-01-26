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Galaxy S10 İçin Android 11 Güncellemesi Tekrar Yayımlandı!

Samsung, geçtiğimiz Galaxy S10 için yayımladığı One UI 3.0 ve Android 11 güncellemesini geri çekmişti. Şimdi ise tekrar gönderiyor..

Yunus Emre Çakır

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Samsung Galaxy 10

Kore’li teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarını güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda eski modeli Galaxy S10 için yeni bir Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi sunmuştu. Ancak kullanıcılar bu güncellemeyi yaptıktan sonra çeşitli sorunlarla karşılaşmaya başladı.

Bunun üzerine şirket hiçbir açıklama yapmadan güncellemeyi geri çekmişti. Bugün ise Samsung, ortaya çıkan sorunları çözmüş bir şekilde kararlı yeni bir Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi yayımlamaya başladı.

Galaxy S10 Lite

Birçok Galaxy S10 kullanıcısı geçen hafta yayımlana güncellemeyi yükledikten sonra cihazlarının çok ısındığını bildirmişti. Ayrıca kamera sorunları da ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Samsung, güncellemeyi geri çekerek bugün itibariyle bu sorunları ortadan kaldırmış şekilde tekrar yayımladı.

G975FXXU9EUA4 yazılım sürümüyle gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar yeni yükseltmeyi cihazlarına yükleyebilirler. Bu yeni güncelleme şuan da sadece İsviçre pazarına sunuldu, ilerleyen günlerde küresel olarak yayılmaya başlayacaktır.

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