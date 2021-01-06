Samsung, bir kırılma noktası olarak Galaxy S10 serisi için yeni bir güncelleme dağıtmaya başladı. Bilindiği üzere Samsung kısa süre önce Galaxy S10, Note 20 Ve S20 FE için bir güvenlik güncellemesi yayımlamıştı. Şimdi ise kullanıcılar için uzun bir bekleyiş oldu ancak şirket kararlı bir güncelleme ile Galaxy S10 modelleri için Android 11 ve One UI 3.0 birlikte sundu. Delikli çentik modellerine getirilen bu yeni güncelleme haberinde yer alan bilgiye göre güncelleme şuan için İsviçre‘de ki Galaxy S10e ve S10 5G modellerine verilmiş durumda. Bu güncellemenin ilerleyen günlerde Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modelleri için geleceği de bilgiler arasında yer alıyor.

Galaxy S10 için Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesinin bir hafta içerisinde geleceği ifade ediliyor. Güncellemenin küresel pazara yayılması ise 2 haftadan daha uzun sürebilir. Çünkü Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra için gelen Android 10 ve One UI 2.5 güncellemelerin de aynı durum meydana gelmişti. Eğer bir Galaxy S10 cihazına sahipseniz sık sık telefonunuzun Ayarlar> Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol güncellemenin gelip gelmediğini kontrol ediniz. Güncellemeyi yapmadan önce telefonunuzu yedeklemeyi unutmayınız.