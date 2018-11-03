Dünkü öne çıkan haberler arasında Samsung‘un Galaxy S10 modelindeki İris tarayıcısının kaldırılacağı haber giderek netlik kazanıyor. Haberde Samsung, iris tarayıcısını kaldırıp, yerine Qualcomm’un üçüncü nesil ultra sonic parmak izi okuyucusunu Galaxy S10 amiral gemilerinde kullanılacağı ifade ediliyordu.

Şimdi ise bu haberi doğrulayan bir yanıt ünlü bir sızıntı habercisi olan Ice Universe‘den geldi. Yeni parmak izi okuyucusunun ve ekran teknolojisinin 2019’da en az yarım yıl Samsung’un amiral gemilerinde kullanılacağını iddia etmiştir.

Yeni ortaya atılan sızıntı habere göre, Galaxy S10 serisi için tasarlanan parmak izi okuyucusu, şu an mevcut olan parmaz izi okuyucularından çok daha hızlı olacak. Asıl daha da önemlisi, ekranın daha geniş bir alanını kapsayacak.

Bugünün ultrasonic parmak izi tarayıcılarıyla ilgili sorun, küçük olmaları ve parmak izinizi panelde parmağın özel bir alana yerleştirilmesidir. Bu durum normal donanım modülleriyle ilgili bir sorun değildir. Ayrıca Qualcomm‘un buna çözümü, ekran yüzeyinin yaklaşık% 30’unu kaplayacak şekilde bir yükseltmenin olmasıdır. Dolayısıyla okuyucunun nerede olduğunu tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız.

Ancak bu söylentiler sözde ultra sonic parmak izi tarayıcı teknolojisi hakkında ilk kez duyulmamıştır. Geçtiğimiz ay ortaya atılan bir kaynakta, Samsung’un daha iyi bir doğruluk payı oranı olduğu için optik okuyuculardan ziyade bunu seçeceği ifade edilmişti. Ultra sonik tarayıcı, parmak izinizin 3D görüntüsünü, diğer ışık kaynakları tarafından engellenmeden tüm ter gözenekleri ve çıkıntıları da dahil olmak üzere kaydeder.

Eğer doğruysa, Galaxy S10 ultrasonic parmak izi okuyucuları hakkında düşündüğümüz şekli değiştirebilir ve belki de teknolojinin tüketicilerin kullanması için yeterince kapasite sahibi olduğunu kanıtlayabilir.