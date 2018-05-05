Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının hazırlıkları çoktan başladı. Marka bir yandan Galaxy Note 9 akıllı telefonları için hazırlıklarına başladı bir diğer yandan ise bir sonraki amiral gemisi serisi olan Galaxy S10 modeli için yeni özellikler konuşulmaya başlandı.

Her iki model içinde çalışmalarına devam eden markanın, Note 9 modeli için belli beklentiler ve iddialar ortaya çıktığı gibi bir sonraki model olacak olan Galaxy S10 serisi içinde iddialar ve özellikler ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Galaxy S10 akıllı telefonlarının kod adının ne olacağı konusunda yeni bilgiler elde edildi.

Galaxy S10 Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

Yeni akıllı telefonlarda yer verilecek olan sistemler içinde akıllı telefonların kod adı içinde yeni iddialar var. Buna göre yeni akıllı telefonların “Beyond” kod adını kullanması bekleniyor. Galaxy S10 modeli için konuşulan bu kod adının yanı sıra, telefonların sistem özellikleri konusunda da önemli detaylar var. Buna göre yeni model 5.8 inçlik bir ekranla gelecek. Plus modelinde ise 6.3 inçlik bir ekrana yer verilecek. Her iki modelinde ekran kısmında geniş ekran kullanıldığını göreceğiz.

Muhtemelen sonsuz ekran teknolojisinin ikinci versiyonu olarak gösterebileceğimiz yeni bir tasarımla beraber gelmesini beklediğimiz akıllı telefonların, parmak izi sensörlerinde de yer değişikliğine adım atması bekleniyor. Markanın yeni akıllı telefonlarında ekrana entegre olarak kullanılacak sensörlere yer vermesi bekleniyor.

Bunun dışında telefonların ekran çözünürlük değerinin de yükseltilmesi bekleniyor. Ekran ve kamera kısmında bu gibi değişiklikleri kullanacak olan modelin, kamera kısmında da önemli değişiklikler yolda. AR emoji teknolojisini geliştirecek ve daha başarılı bir sistem sunacak olan markanın, yüz tanıma teknolojisini de geliştireceğinden söz ediliyor.

Yeni yüz tanıma teknolojisinde nasıl özelliklere yer verileceğini ise zaman gösterecek. Özellikle ön kamera kısmında derinlik algılama sisteminin bulunacağı bir kamera kullanılması söz konusu. Galaxy S10 akıllı telefonlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladıkça sitemizden telefonlarla ilgili yeni bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz.