Samsung’un büyük yeniliklerle beraber piyasaya sunacağı akıllı telefonlardan biri olacak olan Galaxy S10 modeli için detaylar gelmeye devam ediyor. Telefonların kamera özelliklerinin neler olacağı ise en çok merak edilen kısımlarından bir tanesi. Öyle ki bu modelin özellikle ön kamerası kısmında yapılacak olan güncelleme bir hayli ses getirecek cinsten.

Ekrana gömülü kamera sistemi kullanılacak olan telefonun, son olarak kamera animasyonları yayınlandı. Yayınlanan yeni kamera animasyonları ise ne kadar başarılı bir akıllı telefonla karşı karşıya olacağımızın en büyük göstergesi.

Galaxy S10 Kamera Animasyonuna Dikkat

Ekrana gömülü olarak gelecek olan Galaxy S10 kameraları, telefonun hemen köşesinde yer alacak ve kamerayı açmak için yapmanız gereken bu kısımdan ekranı aşağı doğru kaydırmak olacak. Kamerayı bu kısımdan aşağı doğru kaydırdığınız zaman ön kamera menüsü açılmış olacak. Yine kilit ekranında da kameranın efektlerini görmeniz mümkün olacak.

Sadece kamera alanının aşağı doğru kaydırılmasıyla kamera arayüzünün açılıyor olması ise hem pratik bir kullanım hem de şık bir arayüz sunulmasını sağlayacak. Şu an için Galaxy S10 akıllı telefonlarına ait olduğu iddia edilen videoyla beraber ekran görüntüsü alma konusunda da bilgiler veriliyor.

Buna göre kamera alanında ekrana iki kez dokunmanız durumunda da ekran görüntüsü alabileceksiniz. Galaxy S10 akıllı telefonları için paylaşılan video ile sizleri baş başa bırakalım. Yeni akıllı telefonlar için daha ne gibi sürprizlerin geleceğini ise zaman gösterecek. Beklentiler oldukça yüksek.