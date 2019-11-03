Galaxy S10 Lite Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Samsung’un iddialı amiral gemisi serisi akıllı telefon modellerine yeni eklenecek olan üye olarak gösterilen Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Telefonların sistem özellikleri konusunda önemli detayların ortaya çıkmasından sonra şimdi ise yeni akıllı telefon modelinin batarya kapasitesi ortaya çıktı.

Daha önce bu modelin amiral gemisi akıllı telefon modellerine alternatif olarak gelmesi gündem olmuş ve belli başlı özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi batarya kapasitesinin de ortaya çıkması, iddialı bir akıllı telefon göreceğimizin kanıtı.

Galaxy S10 Lite Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Batarya kapasitesine geçmeden önce bu modelin işlemcilerinden söz etmek gerekecek. Telefonun işlemcisi kısmında Snapdragon 855 serisi bizleri karşılayacak. Yeni amiral gemisi işlemciler tek çekirdek puanında 742 puan, çoklu çekirdek puanında ise 2604 puan alınmasını sağlamış. Daha önce paylaşılan performans testleri sonuçlarında da bu durumu net bir şekilde görmüştük.

Bunun dışında telefonların RAM kısmında ise 8 GB RAM miktarını sunduğunu görmek mümkün olacak. Açıkçası 8 GB RAM, beklenen bir miktar değildi. Bu serinin amiral gemisi modellerine göre daha düşük özellikli, haliyle daha düşük RAM kapasitesine sahip olması bekleniyordu. Fakat ortaya çıkan raporlar bu yönde bir beklenti oluşturulmasını sağlamış. Ortaya çıkan raporlar yeni akıllı telefonların RAM kapasitelerinin yüksek olacağını gösteriyor.

Gelelim batarya kısmına. Aslında batarya için ortaya çıkan bilgiler de şaşırtıcı oldu. Uygun fiyatlı bir model olmasından çok, yüksek batarya kapasitesine sahip olan bir seri söz konusu. Batarya kapasitesinin 4370 mAh değerinde olduğu görülüyor. Yine raporlar üzerinden ortaya çıkan bu değer, oldukça iddialı bir batarya kapasitesinin geleceğinin en büyük kanıtı. Bu değerin dışında telefonların 45W hızlı şarjı da desteklemesi gibi bir durum söz konusu.

Açıkçası kafaları karıştıran bir noktada burası. Biz biraz daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon bekliyorduk. Görünen o ki Galaxy S10 Lite, amiral gemisi için yenilenmiş versiyon olacak. Soru işaretlerini telefonların tanıtılmasından sonra gidereceğiz. Tanıtım için kesin bir tarih açıklaması yapılmadığını da ekleyelim.