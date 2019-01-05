Samsung’un akıllı telefonlarını yenilemek için beklenen tarih yaklaştı. Amiral gemisi akıllı telefonların devam serisi olacak olan Galaxy S10 akıllı telefonlarının tanıtım tarihinin yaklaşması ise bu modellere ilişkin yeni detayların ortaya çıkmasını sağlamaya başladı. Son olarak söz konusu akıllı telefonların hangi modellerle geleceği konusunda bilgiler verilmişti. Bu modeller içerisinde biraz daha uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy S10 Lite serisi için de yeni bilgiler var. Son olarak Galaxy S10 Lite modelinin batarya kapasitesinin ortaya çıktığı açıklandı.

Galaxy S10 Lite Batarya Kapasitesi Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların batarya kapasitesinin nasıl olacağı konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. Samsung’a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler yeni akıllı telefonların 3.100 mAh değerinde bir batarya kullanacağını gösteriyor. 5.8 inçlik bir ekranla gelmesini beklediğimiz akıllı telefonların 3.100 mAh değerinde batarya kullanması da beklenen bir durum. Tam olarak standart bir batarya kapasitesinin sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Geçen sene tanıtılan amiral gemisi akıllı telefonların batarya kapasitesinin de 3000 mAh değerinde olduğunu biliyoruz. Bu demek oluyor ki Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarında, en azından batarya kısmında çok bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Lite modeli için beklenti bu yönde ancak ana model ve Plus model için biraz daha farklı bir durum söz konusu olacak. Ana modelde boyutun biraz daha yüksek olmasıyla beraber batarya kapasitesinin de artması bekleniyor. Ana modelde sunulacak olan batarya kapasitesi 3500 mAh olacak.

Serinin Plus modelinin batarya kapasitesinin ise en geniş batarya kapasitesi olduğunu göreceğiz. Yine ekran boyutuna bağlı olarak Galaxy S10 Plus modelinde de daha geniş piller kullanılacak. Bu modelde 4000 mAh değerinde pillerin olacağı bilgisi var.

Sızdırılan son raporlara göre başta Galaxy S10 Lite akıllı telefonu olmak üzere yeni serinin pil kapasiteleri bu şekilde gözüküyor. Samsung’un daha ne gibi sürprizler yapacağını bilemiyoruz ancak Snapdragon 855 işlemcileriyle güçlendirilecek olan akıllı telefonlar, pil kapasiteleri konusunda isteneni verecek gibi.